Scontro fra uno scooter e un’auto a Civitanova, ragazzina in ospedale a Torrette. Dopo il tamponamento di ieri in via Silvio Pellico (leggi l’articolo), questa mattina prima delle 11 un altro incidente in via Cavallino, poco dopo Villa Gazzani, lungo la strada che conduce a Montecosaro.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale di Civitanova una Fiat Punto che viaggiava su via Cavallino in direzione Montecosaro ha colpito lo scooter proveniente da una traversa di campagna e che si immetteva nella via. In sella al motorino una 17enne, la giovane è finita a terra ed è stata soccorsa dal 118 che ha disposto in trasferimento con l’ambulanza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona.

Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale che sta effettuando i rilievi per risalire alle cause dell’incidente e alle eventuali responsabilità. Ieri un altro incidente a Santa Maria Apparente, dove uno scooterista di 60 anni ha tamponato un’auto a pochi metri da casa sua finendo a terra e riportando vari traumi. Anche per lui era stato disposto il trasferimento all’ospedale regionale.

(l.b.)

(foto di Federico De Marco)