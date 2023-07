di Laura Boccanera (foto Federico De Marco)

Tampona un’auto e vola dallo scooterone: a Torrette con l’eliambulanza un uomo di 60 anni. Incidente a Civitanova poco prima delle 12 a Santa Maria Apparente, in via Silvio Pellico dove uno scooterone Yamaha ha tamponato una fiat Punto in coda lungo la provinciale.

Secondo una prima ricostruzione, entrambi i veicoli stavano viaggiando in direzione mare, ma lo scooter non sarebbe riuscito a fermarsi in tempo e, nonostante una lunga frenata, non è riuscito ad evitare l’impatto. L’uomo è caduto a terra e ha riportato diversi traumi. Subito è stato soccorso dal 118 intervenuto sul posto e il personale sanitario ha disposto il trasferimento all’ospedale regionale di Torrette. L’eliambulanza è atterrata poco dopo nel piazzale dell’ospedale di Civitanova. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco e per ricostruire cosa accaduto anche la polizia stradale di Camerino che sta ascoltando alcuni testimoni. La viabilità nella zona è rallentata per consentire le operazioni di soccorso e rilievo dell’incidente. Si viaggia a senso alternato.