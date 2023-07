Ad appena 24 ore dal colpo di cannone che, domani alle 13, darà ufficialmente avvio alla 22esima regata internazionale Civitanova-Sebenico, organizzatori, supporter, armatori ed equipaggi si sono ritrovati questa mattina nella sala giunta del Comune per ufficializzare l’apertura della kermesse. A fare gli onori di casa è stato il vicesindaco e assessore allo Sport Claudio Morresi, sottolineando l’impegno organizzativo per lo sviluppo di un evento che va oltre il puro impegno sportivo.

La regata infatti, arrivata alla 22esima edizione è stata concepita fin dall’inizio come un gemellaggio. Civitanova infatti è gemellata con la città croata dell’altra sponda dell’Adriatico e da sempre la regata è il momento di abbraccio fra le due città. «Sarò in mare sull’imbarcazione Tyke, il Felci 61 del campione del mondo altura, Marco Serafini – annuncia Morresi – e sarà sicuramente un’esperienza indimenticabile. Ho deciso di vivere in prima persona la regata, una delle più lunghe ed emozionanti del Mediterraneo, perché amo lo sport e perché voglio testimoniare la vicinanza di questa amministrazione a tutto il mondo sportivo. La partecipazione, quest’anno, degli atleti Gattafoni, Belletti e Dignani, è un invito ad unirci tutti attorno ai valori della solidarietà e dell’inclusione. Civitanova deve molto allo sport, un settore che ci sta regalando tante soddisfazioni e vittorie».

«Un appuntamento storico con gli amici di Sebenico che ogni anno ci regala spettacolo, abbracci e grandi emozioni – sottolinea il sindaco Fabrizio Ciarapica -. Questa regata, che ogni anno cresce sempre di più, non celebra solo l’amicizia e la solidarietà tra due città, ma da sempre si è fatta portatrice di messaggi positivi e solidali. Quest’anno, grazie alla campagna di sensibilizzazione “Una vela per un respiro” e alla partecipazione degli atleti Gattafoni, Belletti e Dignani in gara contro la fibrosi cistica, vogliamo trasmettere un messaggio di speranza: lottare sempre e comunque nonostante le difficoltà».

Quest’anno infatti alla regata si lega anche l’iniziativa che ha nel civitanovese Alessandro Gattafoni un testimonial per la sensibilizzazione nei confronti della fibrosi cistica. Appena rientrato dalla traversata del Tirreno, Gattafoni assieme alle due giovani promesse della vela civitanovese, Cecilia Belletti ed Emanuele Dignani si schiereranno al via della prestigiosa transadriatica in equipaggi ridotti di due persone, a bordo di tre scafi da regata d’altura.

Una dimostrazione di forza, coraggio e un esempio da emulare quello dei tre atleti in lizza per la Civitanova-Sebenico. Malgrado accomunati dalla stessa malattia congenita, ognuno di loro la supera, giornalmente, anche con lo sport: se Gattafoni ha alle spalle un buon trascorso da pugile prima e da canoista poi, Cecilia Belletti vanta già un titolo italiano juniores in una della classi più competitive, come il Laser, specialità in cui anche Emanuele Dignani è tra i più bravi nella Regione. Ad imbarcare i tre campioni sono stati altrettanti armatori del CVP che hanno sposato la causa e creduto nelle loro qualità atletiche: Pacifico D’Ettorre, Key go (Vismara 34 già vincitrice della scorsa edizione); Andrea Emili, Sibilla (Palvit 37); Giacomo Sabbatini, Overwind (Farr30).

Sono 40 gli scafi iscritti, fra i raggruppamenti Libera e Orc. «La 22esima edizione della regata è sin dalla vigilia motivo di grande soddisfazione per il club – ha detto la presidente del club vela Cristiana Mazzaferro – il numero record di 40 iscritti è un successo e include, nelle classi ORC, imbarcazioni competitive e 8 equipaggi nella categoria ORC X 2. La partecipazione dei testimonial della Lifc Marche proprio nella categoria ORC X2 renderà la sfida ancora più interessante ed emozionante. Quest’anno la regata è anche più vicina al pubblico perché a bordo delle imbarcazioni saranno installati i traker/gps che renderanno possibile seguire le fasi di gara in tempo reale. Tutte le indicazioni per collegarsi saranno sul sito del Club Vela Portocivitanova».

Il percorso, di 106 miglia marine, prevede la consueta boa di disimpegno all’altezza della foce del fiume Musone, sotto costa, da cui poi la flotta farà rotta sull’isola di Zlarin, nell’arcipelago di Sebenico. Oltre ai premi per tutti gli scafi a podio, la regata assegnerà anche quest’anno il Trofeo “Città di Civitanova Marche”, riservato alla prima barca prima in tempo reale e il trofeo “Città di Sebenico“, per il primo assoluto in tempo compensato.