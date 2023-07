di Gianluca Ginella

Fermato durante un controllo, offende i carabinieri, colpisce un militare con un pugno e alla fine viene arrestato per resistenza e lesioni. E’ successo ieri a Civitanova. Un 21enne italiano, A. C., che vive a Monte Urano, è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Civitanova mentre si trovava insieme ad altre tre persone. Il motivo del controllo sarebbe legato ad una frase oltraggiosa che uno dei quattro, non identificato, aveva rivolto ai carabinieri.

Nel corso dei controlli il 21enne avrebbe iniziato ad offendere e minacciare ai militari. Ad un brigadiere avrebbe detto: «adesso ti rovino, tu finisci come il caso Cucchi, appena so chi è tuo figlio lo ammazzo di botte».

Il giovane, che si è rifiutato di fornire nome e cognome, è stato fatto salire in auto. Lì avrebbe iniziato a colpire con dei pugni i finestrini della vettura e l’interno dell’abitacolo. In caserma avrebbe continuato con le offese ai carabinieri: «Adesso vi rovino, appena fuori vi denuncio che mi avete picchiato, mi dovete dare i soldi a vita» e ancora «fare i cattivi perché avete la divisa, fatevi trovare fuori senza, così vi faccio vedere io come vi combino, io ho fatto il pugile».

Un appuntato ha cercato di farlo sedere e il 21enne a quel punto lo ha colpito con un pugno al volto. Avrebbe anche strattonato un braccio al brigadiere con cui se l’era presa al momento del controllo causandogli una distorsione a polso e avanbraccio e 10 giorni di prognosi. Arrestato, questa mattina si è svolta l’udienza di convalida davanti al giudice Daniela Bellesi. Per il giovane, assistito dall’avvocato Giorgio De Seriis, il giudice, convalidato l’arresto, ha disposto l’obbligo di dimora a Monte Urano e l’obbligo di firma.