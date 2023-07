Albarosa Compagnoni, docente della scuola primaria “Don Luigi Sturzo” di Chiesanuova, ha festeggiato con familiari e colleghe la meritata pensione.

La storica “maestra” che dopo ben 42 anni di ruolo, di cui 33 passati ad insegnare sempre a Chiesanuova, ha educato intere generazioni e adesso ha raggiunto la meritata pensione. Alla festa ha partecipato anche la dirigente scolastica Silvia Mascia Paolo che ha espresso, a nome di tutta la scuola, i ringraziamenti per il lavoro svolto. Tanti ricordi ed esperienze didattiche hanno accompagnato la carriera professionale di una docente sempre in prima linea e in ruoli di responsabilità per il buon funzionamento del plesso scolastico di Chiesanuova e, più in generale, dell’istituto comprensivo “E. Paladini” di Treia.

La maestra Albarosa ha lasciato anche un messaggio alle nuove generazioni di docenti che stanno valorizzando la scuola: “impegnatevi, metteteci tanta pazienza e date il meglio di voi stesse lavorando tanto, perché le bambine e i bambini hanno bisogno di voi”.