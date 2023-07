Altro fine settimana intenso di gare ed emozioni per gli “Anthropotenti” (per dirla con il termine coniato da Andrea Mattone, tesserato del sodalizio civitanovese).

Nella vasca da 50 metri a Terni si sono svolti i campionati italiani assoluti di nuoto della Fisdir; kermesse che non vedeva la partecipazione dell’Anthropos dal periodo pre-covid.

La squadra marchigiana era presente con 8 atleti del settore agonistico: Cristiana Cicconi di Porto Sant’Elpidio, Priscilla Dana Schteingara di Porto Recanati, Andrea Rebichini di Potenza Picena, Matteo Settembri di Mogliano, Leonardo Fantuzi di Sant’Elpidio a Mare, Leonardo Mei di Loreto, Mattia Nasini di Macerata e Alessandro Paglialunga di Porto Sant’Elpidio; alla guida dei ragazzi i tecnici Mirian Della Longa, Eriberto Cavalieri e Javier Sarasibar.

Grandissimo esordio per Andrea Rebichini che nella categoria II2, persone con sindrome di Down, centra una meravigliosa medaglia d’argento nei 50 dorso fermando il crono a 41”75 dietro solo a Di Silverio, di 7 anni più grande, con 40”81.

La staffetta 4×200 stile categoria II1, composta da Fantuzi, Mei, Nasini e Paglialunga, è salita sul gradino più basso del podio, ma ottima performance. Tante le altre finali disputate con Priscilla nei 50 stile e nei 50 farfalla classe II1, con Cristiana nei 100 e 200 dorso classe II1, con Leo F. nei 50 rana classe II1, con Leonardo M. nei 200 dorso classe II1, con Alessandro nei 100 farfalla classe II1, con Matteo nei 100 e 200 rana classe II2, e con Andrea nei 100 dorso classe II2, per non parlare del quarto posto della staffetta 4×100 mista mista.

Il presidente Nelio Piermattei: «Fermandosi al numero di medaglie sembrerebbe essere andata non benissimo, ma non è così. Sono veramente soddisfatto per i risultati, forse è mancata una medaglia nell’altra staffetta, ma il bilancio ci soddisfa. Per noi il nuoto agonistico è complicato per la difficoltà di programmare, per varie ragioni, allenamenti con frequenza di almeno cinque volte a settimana come richiederebbe questo livello. Ringrazio gli istruttori per il prezioso lavoro, la Coop Il Grillo, la Coop Acquarium, la Centro Nuoto Macerata e l’Happines di Loreto per la collaborazione».