Si affrontano con un coltellino e un cacciavite lungo corso Cavour a Macerata, uno di loro finisce al pronto soccorso. E’ successo intorno alle 23 del 23 giugno (la notizia si è appresa oggi). Quella sera due poliziotti della questura, mentre passavano a piedi da corso Cavour (entrambi non in servizio in quel momento), hanno visto due persone che correvano e giunti ad un’auto sono saliti a bordo e si sono allontanati a forte velocità. I poliziotti poco lontano hanno visto un gruppo di persone che stavano litigando animatamente. Tra queste un uomo, che era stato picchiato e aveva il volto tumefatto ed una ferita da arma da taglio al braccio destro. Gli agenti hanno calmato le persone presenti e chiesto l’intervento di una volante e di un’ambulanza.

Le indagini sull’accaduto hanno consentito di ricostruire che la lite era nata da futili motivi. A picchiarsi erano stati due peruviani con un grosso cacciavite e un coltellino multiuso (oggetti che non sono stati trovati dagli agenti). Sono poi scattate perquisizioni a casa dei due peruviani, uno di 35 anni e l’altro di 53. A casa del più giovane gli agenti hanno trovato una katana (che è stata sequestrata). I due peruviani sono stati denunciati per minacce e lesioni e possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere.