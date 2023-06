Volontari per l’oasi felina cercasi. L’associazione che gestisce il gattile comunale di Civitanova, l’oasi felina “Gli Aristogatti” cerca amanti degli animali per un aiuto ai banchetti dedicati alle adozioni.

«Si tratta di un aiuto due volte al mese per qualche ora per essere presenti durante i nostri banchetti dedicati agli affidi – spiega Ramona Salomoni – la nostra associazione esiste da 7 anni e nel gattile comunale sono presenti 120 gatti adulti e 27 cuccioli. L’adozione è gratuita, si può venire al gattile e scegliere il gatto che si preferisce, noi poi monitoriamo nei primi tempi come si è ambientato il felino e come sta. Siamo 12 volontari, abbiamo trovato un aiuto in più per le pulizie, ma continuiamo a cercare qualche supporto in più che abbia la disponibilità per sabato o domenica o durante manifestazioni come fiere e mercatini estivi». Per informazioni si può contattare il numero 3921385885