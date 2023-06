Morto a distanza di dodici giorni da quando un’auto lo ha investito, la procura dispone di fare l’autopsia e il funerale del 83enne Augusto Marinucci slitta a giovedì prossimo (29 giugno).

Ad annunciare la data per l’ultimo saluto all’anziano di Monte San Giusto sono stati i familiari. La funzione si svolgerà alle 10,30 nella chiesa Santa Maria della Purità (quella della casa di riposo di Monte San Giusto).

L’autopsia è stata invece fissata per mercoledì mattina alle 9,30, poi il pomeriggio il feretro sarà esposto nella camera mortuaria dell’ospedale di Civitanova. L’uomo era stato investito l’11 giugno scorso, una domenica, alle 6,30 del mattino mentre camminava lungo via Macerata. L’uomo era stato portato all’ospedale di Civitanova, in terapia intensiva. Si è spento il 23 giugno. Lascia la moglie Lina e i figli Augusto, Nazzareno e Rossano.