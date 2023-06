Investito da un’auto, muore dopo 12 giorni di ricovero. Monte San Giusto piange Augusto Marinucci. L’uomo, 83 anni, era stato investito alle 6,30 di domenica 11 giugno mentre stava camminando lungo via Macerata proprio a Monte San Giusto.

A guidare l’auto che l’ha travolto, un ragazzo. Dopo l’investimento, le condizioni di Marinucci erano apparse subito molto gravi. Era infatti stato ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Civitanova. Nonostante tutti gli sforzi dei medici, il cuore dell’uomo ha smesso di battere oggi poco dopo le 12.

La famiglia Marinucci è molto conosciuta e stimata in città e non solo. I figli di Augusto, Nazzareno e Rossano sono titolari di una rinomata catena di gelaterie che ha diversi punti vendita, al Cuore Adriatico a Civitanova, al Val di Chienti di Piediripa, oltre a quella storica di via Macerata a Monte San Giusto. Augusto Marinucci, un passato da operaio, lascia anche la moglie Lina, la nuora Iona e la nipotina Maya.

(in aggiornamento)