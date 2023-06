Doppio gemellaggio nel fine settimana per Macerata. Nel capoluogo durante gli appuntamenti per Città di Macerata in Festa è stato infatti sottoscritto il patto con la città di Lanciano, mentre a Weiden sono stati rinnovati il legame e la solida amicizia con Weiden in occasione del 60esimo anniversario della firma del patto di gemellaggio tra le due città.

MACERATA – LANCIANO Si sono conclusi i due giorni di appuntamenti di Città di Macerata in Festa – II edizione all’interno dei quali è stato firmato il patto di gemellaggio con la città di Lanciano. La cerimonia della firma, accompagnata dalla musica dell’Orchestra Fiati “Insieme per gli Altri”, si è svolta lo scorso 3 giugno, alla presenza del sindaco di Macerata Sandro Parcaroli, del sindaco di Lanciano Filippo Paolini e dei rispettivi presidenti del Consiglio comunale Francesco Luciani e Gemma Sciarretta, presso il cortile di Palazzo Buonaccorsi.

«Un ringraziamento al sindaco Filippo Paolini e a tutta l’Amministrazione comunale di Lanciano per la partecipazione sentita ai due giorni di Città di Macerata in Festa – II edizione che è stata aperta con il grande successo della firma del patto di gemellaggio tra le due città. Grazie, inoltre, ai rispettivi Consigli comunali che hanno reso possibile il gemellaggio con l’approvazione delle due delibere – ha detto il presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani, organizzatore dell’evento -. Una festa che ha coinvolto istituzioni, associazioni e cittadini nell’organizzazione dei vari momenti che sono stati ideati e pensati, grazie al grande lavoro e supporto degli Uffici comunali, per far conoscere le tradizioni delle due rispettive città come è nell’animo del gemellaggio”.

Nel pomeriggio del 3 giugno, spazio alla mostra mariana Civitas Mariae aglii Antichi Forni realizzata in collaborazione con l’Istituto San Giuseppe e al Gran Ballo dell’Ottocento, a Palazzo Buonaccorsi, a cura dell’Accademia Danze Ottocentesche. La splendida cornice di piazza della Libertà ha invece ospitato il concerto delle scuole civiche di musica “Fenaroli” di Lanciano e “Scodanibbio” di Macerata che hanno, a loro volta, firmato un patto di collaborazione a seguito del gemellaggio tra le due città. In piazza della Libertà si è svolto anche il concerto conclusivo della giornata di festeggiamenti del gruppo Route 77.

Ieri, domenica 25 giugno, è andata in scena la giornata conclusiva di Città di Macerata in Festa – II edizione (prevista inizialmente per il 4 giugno ma rimandata a causa del maltempo) che è stata aperta dalla suggestiva sfilata per le vie del centro storico organizzata dall’associazione Sbandieratori e Musici di Lanciano, dai tamburi In Nomine Anxa, dall’associazione Mastrogiurato di Lanciano e con la presenza del falconiere Davide Manzi. Un momento storico per la città di Macerata che ha visto sfilare oltre 70 figurati in abiti medievali e che ha portato in piazza della Libertà lo spettacolo degli sbandieratori e dei tamburi di Lanciano.

In serata, dopo il concerto dell’Orchestra Fiati Insieme per gli Altri in piazza Vittorio Veneto, grande partecipazione in piazza Mazzini che ha ospitato la sfilata di moda Miss Blumare e Mister of the Year – ad aggiudicarsi il titolo Alessia Settimi e Assane Cisse – e la premiazione di Aperitivo Macerata organizzata da Tipicità che ha incoronato l’aperitivo di DiGusto.

MACERATA – WEIDEN La città di Macerata ha rinnovato il legame e la solida amicizia con Weiden in occasione del 60esimo anniversario della firma del patto di gemellaggio tra le due città. La delegazione maceratese, composta dalla vice sindaca Francesca D’Alessandro, dai consiglieri Laura Orazi, Ulderico Orazi, Paola Pippa, Paolo Virgili e il gruppo de Li Pistacoppi, ha partecipato alla cerimonia tenutasi venerdì nella cittadina tedesca alla presenza del sindaco di Weiden Jens Meyer.

«Macerata crede fortemente nella volontà di incrementare di esperienze, momenti comuni, progetti e collaborazioni, i patti di amicizia instaurati negli anni con le città gemellate – ha detto la D’Alessandro che ha portato il saluto del sindaco Sandro Parcaroli -. Far conoscere e rendere protagonista le nostre rispettive comunità oltre i confini nazionali rappresenta una grande opportunità e un importante arricchimento reciproco sotto il profilo culturale, turistico, economico e sociale. In questi anni abbiamo organizzato, insieme, visite, momenti di confronto, manifestazioni folcloristiche ed eventi pubblici che ci hanno permesso di maturare un positivo arricchimento manifestatosi attraverso esperienze e momenti comuni che hanno creato un legame sempre più profondo e partecipato».

In conclusione, la vice sindaca ha ringraziato Weiden con l’auspicio di coinvolgere, sempre più, i giovani. «A loro, ci impegniamo di trasmettere e tramandare le nostre radici e tradizioni e per questo ringrazio il gruppo de Li Pistacoppi che svolge un ruolo importantissimo – ha aggiunto la D’Alessandro -. Mantenere le relazioni significa mantenere viva l’identità di un territorio e coltivarla; in un mondo sempre più globalizzato, il nostro impegno sarà massimo affinché non si perdano realtà come questa e si possano rafforzare sentimenti di fratellanza e pace coltivando la cultura del gemellaggio».

La delegazione di Weiden sarà a Macerata a fine agosto in occasione della Festa del Santo Patrono, San Giuliano.

Qui sotto il gemellaggio tra Macerata e Lanciano negli scatti di Andrea Del Brutto