Fiori d’arancio per Filiberto Di Prospero e Yulia Tsvetkova. Il primario del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale di Civitanova si è sposato questa mattina a Civitanova Alta con la compagna con cui convive da oltre 20 anni dando ufficialità a quel sentimento che da tempo li univa.

Una cerimonia toccante officiata da un altro medico, la pediatra Agnese Biritognolo, componente del cda dell’Azienda Teatri e che si è svolta nel chiostro di San Francesco, piccolo gioiello di Civitanova Alta. E anche la minaccia di pioggia ha lasciato il passo al sole per non rovinare il giorno del sì. Ad allietare la cerimonia e poi il banchetto a cui hanno preso parte una cinquantina di invitati anche due musicisti con arpa e oboe. Tra gli invitati i primari dei vari reparti del nosocomio civitanovese, i familiari e i colleghi e colleghe della ginecologia e ostetricia. Per la coppia ora anche un po’ di meritato riposo e la luna di miele.

(l. b.)