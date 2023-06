Schianto con l’auto, feriti due fratelli: uno resta incastrato nell’abitacolo. L’incidente stamattina poco prima delle 6 lungo la Provinciale 10 tra Civitanova alta e Montecosaro. Ancora da chiarire l’esatta dinamica, secondo una prima ricostruzione non risultano coinvolti altri veicoli. I due erano a bordo di una Kia, che per cause ancora in corso di accertamento, è uscita fuoristrada ed è andata a finire contro un albero ai margini della carreggiata. Scattato l’allarme sul posto sono arrivati 118, vigili del fuoco e polizia stradale. Uno dei due fratelli è stato estratto dalle lamiere proprio dai vigili del fuoco ed è stato trasferito in ambulanza Torrette. L’altro, invece, è stato trasportato all’ospedale di Civitanova.

(in aggiornamento)