Si chiama “Voce del verbo alveare” lo spettacolo che andrà in scena sabato 24 giugno alle 17 all’agriturismo Moretti a Macerata. Si tratta di uno spettacolo del Teatro Rebis rivolto all’infanzia presente del bambino e a quella remota dell’adulto, scritto e interpretato da Meri Bracalente (Lola Ginobrigida). Lo spettacolo si svolge in un luogo magico per le api. Moltissime famiglia hanno trovato in questa zona la loro casa anche grazie all’impegno decennale di Marco Bajocco, apicoltore esperto e molto attento alle esigenze delle api.

Sarà possibile visitare l’apiario integrato, nell’area picnic dell’Agriturismo Moretti, per poter conoscere la vita delle api, sentirne i rumori e i profumi. L’ingresso è libero. Prenotazioni al 3357256977