«Oltre 10mila presenze alla prima edizione del Pollywood Summer Festival, organizzato dalla Pro Loco di Pollenza “Corporazione del Melograno” il 16, 17 e 18 giugno». In una nota gli organizzatori esprimono la loro massima soddisfazione per la manifestazione «che ha visto la presenza di famiglie, giovanissimi, tante persone del posto e non solo, per godersi, immersi tra le colline marchigiane, tre serate all’insegna di musica live e dj set. Non è mancata la cucina tradizionale proposta dagli stand gastronomici, accompagnata da street food».

Attesissimo il concerto del 17 giugno di Piccolo G e Federica Andreani, tra i protagonisti dell’edizione 2022 di Amici di Maria De Filippi, che hanno proposto i loro nuovi singoli Zero e Fulmini. I due cantanti si sono esibiti a Pollenza per la prima ed unica data fissata nelle Marche. Una grande emozione soprattutto per Piccolo G, che ha avuto l’occasione di cantare nel suo paese d’origine, di fronte a parenti, amici e tantissimi fan.

La manifestazione, organizzata nell’area adiacente agli impianti sportivi, domenica mattina si è spostata nella suggestiva Abbazia di Rambona, dove numerosi partecipanti si sono sfidati nella Pollywood Race, una gara di corsa ad ostacoli. Ad aggiudicarsi il podio Luca Governatori (1° classificato), Massimo Tiberi (2° classificato) e Filippo Canuto (3° classificato) e, nella categoria femminile, Elisa Ceresani (1° classificata). I premiati hanno ricevuto capi di abbigliamento e gadget firmati Forn e il trofeo realizzato dalla Falegnameria Fabrizi. «Per noi è stata una grande soddisfazione – commenta Andrea Consoli, presidente della Pro Loco di Pollenza “Corporazione del Melograno” -. Ringraziamo l’amministrazione comunale per il patrocinio e tutti i volontari e le volontarie che in questi giorni hanno dedicato il loro tempo per una manifestazione che abbiamo organizzato con impegno e passione. Tutto questo è stato possibile anche grazie ai tanti sponsor che ci hanno sostenuto, in particolare Governatori Auto. Il nostro intento era quello di fare qualcosa di bello e nuovo per il nostro paese, un’occasione per stare tutti insieme, per divertirci e per mostrare a tutti i nostri talenti e le nostre capacità».