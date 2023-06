Il “Carrozzone”, tributo a Renato Zero in favore dell’Ail (associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) torna a Porto Recanati.

L’ingresso all’evento in programma stasera alle 21 all’Arena Gigli è libero e le offerte verranno totalmente devolute all’associazione ed in particolare alla sede di Ancona-Macerata. Il concerto sarà aperto dal sindaco della città di Porto Recanati, Andrea Michelini, alla presenza di rappresentanti dell’Ail. La band che si esibirà, già conosciuta in città e in tutta Italia essendo una delle più importanti che omaggiano Renato Zero, vedrà Alberto ‘Zero’ Piercamilli voce, Massimo Saccutelli al pianoforte e tastiere, Stefano Tedeschi e Matteo Ortenzi alle chitarre, Andrea Zaccari al basso, Luca Orselli alla batteria.