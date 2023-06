“Svicolando psichedelico”, questo il tema della 17esima edizione del festival di musica e arte di strada organizzato dall’associazione culturale Zandagruel, composta dai giovani di Montecassiano. Il festival si terrà il 16, 17 e 18 giugno: l’arte di strada, la musica, le mostre, il teatro e gli street food vi accompagneranno in un viaggio unico e sorprendente.

Quest’anno il programma è ricco di artisti da non perdere a partire da Dadà, direttamente dal palco di XFactor, a Nicola Pigini, che ha aperto il Jova Beach Party di Fermo, dall’arpa elettronica di Kety Fusco, alla techno del collettivo Strike On, ma anche musica classica, rap e jazz. Non mancano grandi nomi dell’arte di strada: il fuoco dei Quetzalcoatl, la giocoleria di Andrea Farnetani, che con i suoi spettacoli ha girato i festival di tutto il mondo e Cho Kairin, maestro dell’equilibrismo che vi lascerà a bocca aperta.

Presente anche Cesare Catà con un talk dedicato ai miti dei Sibillini. «Un festival esplosivo che nasce dalla grande energia dei ragazzi e delle ragazze di Montecassiano, volontari dell’associazione Zandagruel, che vi lavorano per un intero anno mossi esclusivamente dallo spirito di amicizia che li lega e dalla volontà di portare avanti una festa che è cresciuta con loro – si legge nella nota degli organizzatori -. Un evento pensato per accogliere e divertire tutti, dai più grandi ai più piccini. Tornerete a casa con un bel sorriso stampato in volto, parola di Zandagruel».