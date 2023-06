«Vince Civitanova è per la parità dei diritti, ma non possiamo accettare che manifestazioni come il Marche Pride che si terrà a Civitanova pretenda di far passare per legittime pratiche in Italia vietate come l’utero in affitto». Il partito civico di centrodestra rappresentato da Fausto Troiani e dall’assessora Roberta Belletti interviene sul Marche Pride che sabato arriverà a Civitanova per la manifestazione regionale per la conferenza che si terrà la mattina e il corteo che nel pomeriggio (raduno alle 16,30, partenza alle 17,30) attraverserà la città dallo stadio fino al Varco sul mare.

Vince Civitanova, pur annunciando di essere a favore della parità dei diritti fa sapere che non parteciperà all’iniziativa: «Vince Civitanova si fonda sul rispetto delle tante e diverse sensibilità che la compongono. Abbiamo sempre sostenuto la parità dei diritti politici, umani, sociali e civili. Condanniamo ogni forma di violenza, odio e discriminazione. Consideriamo sacrosanto il diritto di ognuno di manifestare ed esprimere liberamente il proprio pensiero e le proprie idee. Ciò che non possiamo accettare è che manifestazioni come il Marche Pride, che si terrà a Civitanova il prossimo 17 giugno, pretenda di far passare per legittime, pratiche che in Italia sono vietate dalla legge, con specifico riferimento alla pratica del cosiddetto utero in affitto. Una pratica che la Corte di cassazione e la Corte costituzionale e le più importanti organizzazioni sui diritti umani si sono espresse: si tratta di una mercificazione del corpo della donna. Per questo e nel rispetto di tutte le sensibilità che siamo onorati di rappresentare, non parteciperemo all’iniziativa».