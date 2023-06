In arrivo a Civitanova il Marche pride, Ivo Costamagna sollecita il comune: «Il sindaco conceda il patrocinio, Civitanova è una città da sempre accogliente ed inclusiva».

Annunciato quasi un mese fa, il corteo arcobaleno delle associazione Lgbtq+ sarà in città sabato 17 giugno. Una scelta che era sembrata portatrice di polemiche visto che per la prima volta l’organizzazione ha scelto una città governata dal centrodestra (le precedenti edizioni sono state a Pesaro e Ancona) e che aveva ospitato il senatore Simone Pillon in un convegno promosso dal comune. Invece al momento tutto sembra scorrere secondo i piani e il corteo si svolgerà regolarmente con partenza dallo stadio e arrivo al Varco sul mare. L’organizzatore Matteo Marchegiani nel presentare l’evento ha annunciato di aver invitato anche le istituzioni e il sindaco, ma Ivo Costamagna (ex sindaco ed ex presidente del Consiglio comunale) rilancia e chiede che il Comune conceda il patrocinio al Pride. «Il sindaco di Civitanova ed il presidente della Regione dovevano concedere il patrocinio – dice Costamagna – Forza Italia è liberale e libertaria non intollerante ed omofoba. Io da liberalsocialista consiglio al sindaco di concedere il patrocinio del Comune. Sarebbe vergognoso non darlo, non il contrario. Invito Ciarapica, anche nella sua veste di assessore alla cultura, a ripensarci. Io, da sindaco, lo avrei fatto e se fossi stato a Civitanova avrei partecipato come, ex sindaco, alla manifestazione indossando la fascia tricolore che conservo. Un gesto simbolico ma significativo».

(l. b.)