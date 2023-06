Conducente del camion del Cosmari perde il controllo del veicolo che esce di strada e finisce nella scarpata tra Camporotondo e Belforte.

E’ successo questa mattina intorno alle 7. Il mezzo compattatore per la raccolta del cartone è finito fuori strada per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, prontamente intervenuti sul luogo dell’incidente per i rilievi del caso e stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto. Immediati i soccorsi, sul posto gli operatori dell’emergenza per le prime cure. Il conducente è stato portato con l’ambulanza in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata, le sue condizioni non destano preoccupazione.

Per rimuovere il mezzo è stato necessario chiudere il tratto di strada provinciale dove è avvenuto l’incidente. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Tolentino e un automezzo speciale dotato di gru per il sollevamento del camion compattatore che è stato spostato e trasferito in officina.