di Stefano Fabrizi

Ancoa tanti appuntamenti per questo weekend. Non mancano le manifestazioni come il Premio Ravera a Castelraimondo e Gusta Porto a Civitanova. E c’è anche la data zero dei Negramaro a Servigliano

VENERDI’ 9 GIUGNO

Macerata – Da venerdì 9 giugno a lunedì 12 giugno (ore 20:45) all’Arena Sferisterio di Macerata Il Flauto magico. Il suono della pace per la rassegna lo Sferisterio a scuola. Orchestra 1813 diretta da Alfredo Salvatore Stillo. www.sferisterio.it

Servigliano – Si aggiunge un nuovo appuntamento all’attesissima tournée “n20 TOUR” che celebrerà il ventennale dei Negramaro: alle 21 la band sarà live al Parco della Pace di Servigliano per la data zero del tour. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com: poltronissima. Gli ultimi saranno in vendita prima del concerto, dalle 18, al botteghino del Parco della Pace.

Jesi – Al via “Jesi Music Festival – Musica sotto le stelle”. La stagione musicale targata lo sBARello con il patrocinio del Comune di Jesi. Dal 9 giugno fino alla fine dell’estate musica live ai giardini pubblici di Jesi di Viale Cavallotti. Ad inaugurare il Festival The Paccasassi con un live a tutto rock anni ’60 e ’70.

Morrovalle – Alle 21.15 all’Auditorium San Francesco di Morrovalle sarà messa in scena la commedia dialettale “Disokkupati”, scritta da paolo Carassai e portata sul palco dalla Compagnia Totò di Pollenza. Prima della commedia, alle 20.30, verrà offerto un aperitivo di benvenuto.

Ancona – Debutta alle 18 al Parco dell’ex Crass di Ancona Pic-Nic nell’orto, nuova produzione di Teatro Ragazzi di Marche Teatro e Teatro del Canguro. Lo spettacolo è replicato poi tutti i fine settimana fino al 2 luglio nelle date del: 9-10-11-15-16-17-18-23-24-25-29-30 giugno e 1-2 luglio. Lo spettacolo è con Cecilia Raponi e Natascia Zanni, costumi Stefania Cempini, tecnica Lorella Rinaldi, la regia è di Adriana Zamboni. prenotazione obbligatoria allo 071 82805. www.marcheteatro.it

Jesi – Al Teatro Pergolesi di Jesi sarà Angel Olsen, con una delle quattro tappe italiane di Solo tour, l’ospite internazionale di Klang. Altri suoni, altri spazi. Informazioni e biglietti: Teatro Pergolesi 0731 206888, AMAT 071 2072439, circuito vivaticket. Inizio concerto ore 21.

Porto San Giorgio – Alle 21, concerto conclusivo in teatro della rassegna Musica Incantatrice dal titolo ”Follie, follie, la pazzia in musica”. Verranno eseguite arie e pezzi d’insieme sul tema della pazzia, un argomento molto ricorrente nell’opera lirica.

Ancona – “Trame di storia futura. Giovani storici raccontano il nostro territorio”. Alle 17:30 all’Atelier Ribighini di Ancona (vicino a piazza del Plebiscito).

Pesaro – Si avvia alla conclusione il lungo viaggio nel teatro “del presente” di TeatrOltre. Ultima tappa venerdì 9 e sabato 10 giugno a Pesaro (Palazzo Gradari) con un progetto di residenza realizzata nell’ambito di RAM. Residenze Artistiche Marchigiane finanziate da MiC e Regione Marche e la condivisione con il pubblico in forma di “cantiere aperto” di Lourdes, progetto di e con Emilia Verginelli, con Ale Rilletti. Biglietteria presso Teatro Sperimentale (0721 387548.. Biglietto cortesia 3 euro, posti limitati (massimo 30 spettatori). Inizio spettacolo ore 18. www.amatmarche.net.

Albacina – Alle 18:30 nella Chiesa di San Venanzo ad Albacina per il Festival Organistico Della Marca Anconetana edizione 2023 il concerto di Giulio De Nardo con l’organo di Gaetano Callido. Ingresso gratuito. www.amicimusica.an.it

SABATO 10 GIUGNO

Civitanova – Si terrà dalle 21 al Varco sul Mare, Civita Star ’80, con ospiti speciali Adriano Pappalardo e Ivana Spagna. Sarà un vero e proprio viaggio negli anni Ottanta con un frontman, dieci animatori, un dj e live performer. Ad introdurre la giornata, direttamente da Rds, la speaker Melania Agrimano e il dj e programmatore Ricky Battini, che accompagneranno con le loro hits e i loro curiosi interventi il pubblico e gli artisti durante tutto il pomeriggio.

Civitanova – GuspaPorto inizia sabato 10 giugno con la rievocazione storica della pesca con la sciabica, che aprirà la giornata: si svolgerà dalle 9 nel tratto di spiaggia libera tra Ippocampo ed il Lido della Polizia. Poi eventi fino a sera. La manifestazione si conclude il 17 giugno.

Castelraimondo — Il 10 ed 11 giugno la cittadina di Castelraimondo si trasforma in un caleidoscopico mosaico di colori con la trentunesima edizione dell’Infiorata del Corpus Domini, un rituale evento che trae origine da un’antica tradizione basata sulla devozione popolare, ma che presenta anche interessanti risvolti storici, artistici, folkloristici e di aggregazione sociale.

Altidona – Ancora un imperdibile appuntamento con la musica classica e con un giovanissimo interprete alle 21,15 presso la Sala Colonna dell’Accademia Malibran di Altidona. Si tratta di un evento particolarmente interessante perché ad esibirsi al pianoforte sarà il pianista tarantino Flavio Tozzi, straordinario talento di soli 17 anni al quale l’Accademia Malibran assegnerà la borsa di Studio Giacomo Nicolai 2023. Info: 3388219079.

Ancona – Si inaugura alle 17:30 la mostra Roma 70 a cura di Paolo Benvenuti alla Galleria d’Arte Puccini (Via Matteotti 31/A) di Ancona. L’esposizione sarà visitabile dal 10 giugno al 1 luglio – Oario: dal mercoledì al sabato 17.00 – 19.30

Porto San Giorgio – Le “Bollicine marchigiane” di AIS Marche protagoniste sabato 10 e domenica 11 giugno a Villa Bonaparte di Porto San Giorgio dalle 17.

Falconara – Vernissage per Miro Riga che da promoter diventa pittore. al Mercato Coperto di Falconara sabato 10 giugno alle 17:30 presenterà la sua mostra Per un pugno di colori. Saranno presenti Beppe Convertini, Elisa Di Francisca, Attilio Romita e gli Operapop. La mostra rimarrà aperto fino al 17 giugno.

Sirolo – Alle 21 nella Chiesa di San Nicolò di Bari di Sirolo il concerto per organo di Emmanuel Arakélian per il Festival Organistico Della Marca Anconetana edizione 2023

festival organistico della marca anconetana edizione 2023. Organo costruito da Venanzio Fedeli (1721) e modificato da Filippo Tronci (1877).

DOMENICA 11 GIUGNO

Castelraimondo – Alle 21, torna il Premio Ravera – Una canzone è per sempre. Sul palco Carlo Conti che presenterà gli ospiti: I Cugini di Campagna, Marcella Bella, Rettore, Michele Zarrillo, Iva Zanicchi. Tra gli ospiti, inoltre, anche Paolo Vallesi, Silvia Salemi, Marco Carta, Gatto Panceri, Le Deva, Mannini, Noor, Antonio Maggio e Gemelli di Guidonia. La colonna sonora è affidata all’Orchestra Mediterranea diretta dal M° Michele Pecora. Ad aprire la serata, l’esibizione di otto giovani promesse della canzone italiana presentati da Melissa Di e dal giornalista Dario Salvatori.

Osimo – Alle 18 al Teatro La Nuova Fenice di Osimo , i solisti dell’Accademia d’Arte Lirica saranno protagonisti, con il pianista Ettore Papadia, dell’ultimo appuntamento della stagione: “Opera in Concerto”. Info: 0717231797

Porto San Giorgio – Allo Chalet Calypso di Porto San Giorgio lezione spettacolo su Il Mercante di Venezia a cura di Cesare Catà. Ingresso libero

———————————————-

Per il by night nei locali delle Marche tra gli ospiti del weekend i Moka Club, Federico Scavo, Villabanks, Pedretti Twins. Il by night marchigiano continua il suo viaggio nel divertimento con un altro weekend carico di appuntamenti.



APPUNTAMENTI DI VENERDI’ 9 GIUGNO

Doppio appuntamento allo Shada di Civitanova. La cena spettacolo è con i Moka Club, protagonisti dei club più in della penisola, che lasceranno poi il posto in consolle ad Aldo Ascani e Fabrizio Breviglieri. Dopocena invece nell’area club special guest Federico Scavo, protagonista nei migliori club e festival internazionali.

Al Casacon di Sirolo, food – music – retreat, la nuova perla della riviera nata sulle ceneri del mito Conchiglia Verde. Stasera Conchiglia Verde Amarcord, tributo a Rino Gaetano. Domani Sunset Dj set e live music per il dinner. Domenica Peace e Pil Love. Chill e relax. Aperitivo, cena e dj set.

A pieno ritmo anche il Miù Discodinner di Marotta, il Ristorante Madeira di Civitanova con “Maracaibo”, evento firmato Eventi Divertenti, la Terrazza di San Benedetto del Tronto e sempre a San Benedetto del Tronto il Kontiki Club and Restaurant.

APPUNTAMENTI DI SABATO 10 GIUGNO

Musica live al Mamamia di Senigallia Villabanks summer tour. Villabanks è pronto a salire sul grande palco del Mamamia Festival Estate 2023 per farci scatenare con le sue hits prime in classifica in tutta Europa.

Alla discoteca Azure Club di Casette Verdini – Pollenza. Summertime. Extra Date. Guest Matteo Diamante, Anna Ciati e le Pedretti Twins.

Si balla anche al Cayo Coco di Porto Recanati, al Le Gall di Porto San Giorgio, alla discoteca Akua di San Benedetto del Tronto e al Jonathan sempre di San Benedetto del Tronto

In collaborazione con www.marcheinfinite.com