Installazione dei portali segnaletici, chiudono i caselli dell’A14 di Civitanova e Porto Recanati. E’ quanto fa sapere Autostrade. Nelle due notti di lunedì 12 e martedì 13 giugno, con orario 22-6, sarà chiusa la stazione di Civitanova, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Loreto Porto Recanati. Dalle 22 di mercoledì 14 alle 6 di giovedì 15 giugno, sarà chiusa la stazione di Civitanova in uscita per chi proviene da Pescara. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Porto Sant’Elpidio.

Dalle 22 di giovedì 15 alle 6 di venerdì 16 giugno, sarà chiusa la stazione di Loreto-Porto Recanati, in uscita per chi proviene da Bologna/Ancona. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ancona sud. Dalle 22 di venerdì 16 alle 6 di sabato 17 giugno, sarà chiusa la stazione di Loreto-Porto Recanati, in uscita per chi proviene da Bari/Pescara. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Civitanova. Dalle 22 di lunedì 19 alle 6 di martedì 20 giugno, sarà chiusa l’area di servizio “Chienti est”, situata nel tratto compreso tra Civitanova e Porto Sant’Elpidio, verso Pescara/Bari.