Domenica prossima (11 giugno) appuntamento con la Magnalonga Marchigiana 2023 “Il giro dei due laghi” a Pievebovigliana. La passeggiata enogastronomica di 12 chilometri sarà aperta a tutti e il ricavato verrà interamente devoluto alla Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, sezione provinciale di Macerata.

Il ritrovo è previsto per le ore 10 ai giardini di piazza Vittorio Veneto dove verrà atteso il ritorno dei partecipanti all’iniziativa promossa dalla Lilt, dal Comune di Valfornace e dalla Pro Pieve in collaborazione con Il Paniere Sì con Te e Podere sul Lago. Passaggio su zone storico artistiche e paesaggistiche del paese: lago Boccafornace e lago di Polverina, castello di Beldiletto, zona castello di Pievebovigliana e gualchiera. Iscrizioni, entro venerdì 9 giugno, o direttamente presso Il Paniere supermercato oppure con bonifico anticipato utilizzando l’Iban IT83FO845668830000020155016 presso Banca dei Sibillini agenzia di Camerino intestato a Lilt Macerata con causale: “Magnalonga Marchigiana 2023”. Sarà necessario scrivere il nome del gruppo e il numero di adulti, ragazzi o bambini partecipanti.

Quota di partecipazione 20 euro per gli adulti, 10 euro per i ragazzi fino a 10 anni, gratuito per i bambini fino a 5 anni. Cinque le tappe di ristoro previste lungo il percorso con acqua minerale disponibile in tutti i punti ristoro. Al ristoro 1 crostate e succhi di frutta, al ristoro 2 salumi, formaggi, coratella, fantasia di ceci, bruschetta e vino Roséwain del Podere sul lago. Al ristoro 3 trofie al ciauscolo e varnelli e vino Verdicchio di Matelica. Al ristoro 4 porchetta, patate arrosto, insalata e vino Cercis del Podere sul Lago. Ultima tappa, al ristoro 5, con tiramisù e macedonia e vino moscato Fontanafredda. Per informazioni sulle modalità di iscrizione e percorso tel. 3339155086 (Romina) oppure su Facebook Magnalonga Marchigiana o Lilt Provincia di Macerata. Maxi premio al gruppo più numeroso.