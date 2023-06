Al via il la prima edizione del Festival della Consulta Comunale della Solidarietà, domenica 11 giugno in piazza Giacomo Leopardi dalle 17 alle 20 a Recanati. «Una nuova e bella iniziativa per far conoscere alla comunità i preziosi e specifici servizi offerti dai volontari delle Associazioni che operano nel sociale – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – . La Consulta della Solidarietà in poco tempo si è dimostrata attiva e capace di fare proposte importanti per la cittadinanza. Aspettiamo di poter incontrare dal vivo le associazioni domenica prossima per ringraziarle di persona e invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare alla festa»

Dopo la bella e attiva partecipazione a SvicolaRecanati, la passeggiata inclusiva nelle vie del centro storico per condividere insieme il cammino della vita, la Consulta Comunale della Solidarietà scende in campo con una nuova iniziativa dedicata alla comunità per far conoscere meglio la Consulta e le associazioni di volontariato che operano in città.

«Siamo felici ed orgogliosi del risultato ottenuto fino ad oggi – ha detto Antonella Maggini, presidente della Consulta della Solidarietà – per aver messo in campo iniziative come la passeggiata solidale Svicola Recanati e la festa che vedrà domenica prossima le associazioni di volontariato sociale presentarsi alla comunità con i loro servizi offerti. Ringraziamo le associazioni della Consulta, gli uffici comunali e tutti quelli che hanno lavorato attivamente per l’organizzazione dell’evento».

Nei numerosi gazebo, appositamente allestiti all’interno dell’atrio e nel loggiato comunale della suggestiva Piazza Giacomo Leopardi, i volontari delle varie associazioni che operano nel sociale presenteranno i loro servizi, offriranno informazioni, e distribuiranno un vademecum che possa aiutare i cittadini ad orientarsi in caso di bisogni ed esigenze specifiche. Il vademecum sarà poi reperibile anche presso gli uffici comunali e potrà essere consultato in versione digitale nel sito web del Comune di Recanati. L’evento sarà allietato da animazioni, giochi e dalla musica degli allievi e delle allieve della Scuola di Musica Moderna Lizard.

«Aver portato a termine la procedura che ha permesso alla Consulta della solidarietà di lavorare attivamente al servizio della cittadinanza è per noi motivo di soddisfazione – sottolinea l’assessora alle Politiche Sociali Paola Nicolini – e l’investimento si è subito rivelato prezioso. La Consulta sta lavorando in modo alacre e con grande sinergia di intenti, grazie alla disponibilità di tutti i partecipanti».

La Consulta Comunale del Volontariato lancia anche un’azione solidale a favore di alcune popolazioni colpite di recente dall’alluvione dell’Emilia Romagna. Con l’obiettivo di ricostituire la biblioteca dei bambini e delle bambine di Faenza, andata completamente dispersa sott’acqua, si invita la cittadinanza a portare in piazza Leopardi il prossimo 11 giugno un libro nuovo (o usato in buono stato), da poter donare, indirizzato a un’utenza di piccoli lettori. L’azione è sembrata particolarmente in linea sia con l’appartenenza del Comune di Recanati sia alla rete delle “Città che legge” che a quella delle “Città dei bambini e bambine”.