di Monia Orazi

L’alta moda mette radici nell’entroterra maceratese. Si sta lavorando tra istituzioni ad un progetto per creare una scuola di alta moda tra le colline marchigiane, è questa la sorpresa svelata ieri sera durante la kermesse di gala di Fly Marche, la manifestazione che dal primo giugno, con gran finale nella giornata di oggi, si è tenuta tra il quartiere generale del Lanciano Forum a Castelraimondo ed il vicino relais Borgo Lanciano.

Ieri sera a svelare la notizia a sorpresa è stato il giornalista Maurizio Socci, che ha condotto la serata di gala insieme a Laura Barth, conduttrice Rai, che ha fatto da madrina alla manifestazione. Fly Marche era stata annunciata la scorsa estate a Castelraimondo, dal consigliere regionale Renzo Marinelli ed oggi è diventata realtà. Ogni giorno a Borgo Lanciano dalle 10 alle 22 sono rimasti aperti gli stand della mostra mercato, che hanno proposto prodotti di enogastronomia ed artigianali di qualità, insieme a proposte di valorizzazione turistica del territorio. Il cuore della festa però si è tenuto ieri pomeriggio nelle sale del relais Borgo Lanciano, dove a farla da protagonista è stata la creatività, nel momento principe di ogni evento di moda che si rispetti: la sfilata.

I numerosi presenti, autorità locali, amministratori locali, operatori del settore e rappresentanti di differenti categorie commerciali e professionali, noti imprenditori, hanno ammirato l’alta sartorialità delle creazioni di moda della maison Gattinoni, la fresca sostenibilità degli abiti in fibre naturali della stilista Frida Kiza, che ha contribuito ad ideare la kermesse. Ad aprire l’evento nel tardo pomeriggio, accompagnato da una pioggia battente che non ha smorzato gli entusiasmi e l’eleganza estiva delle signore, le creazioni di moda dei giovani talenti marchigiani delle tre migliori scuole selezionate dagli organizzatori: l’istituto di istruzione superiore Fermi Sacconi Ceci di Ascoli, l’ipsia Milani di Fabriano sezione moda, l’accademia di Belle Arti Poliarte design di Ancona.

Studentesse e studenti hanno avuto occasioni formative accanto a grandi creativi, per apprendere tutti i segreti del mestiere e hanno proposto le loro creazioni abiti all’insegna della sostenibilità, ricevendo un premio durante la serata, insieme ai loro insegnanti, sfilando accanto alle loro modelle. «È bellissimo vedere questi giovani che si sono messi in gioco – ha sottolineato l’assessore regionale Chiara Biondi – eventi come questo permettono di valorizzare il talento e la creatività dei giovani, rendendo attrattivi i nostri territori per i turisti grazie alle loro eccellenze».

Sulla stessa linea l’intervento del consigliere regionale e presidente della prima commissione Renzo Marinelli. Hanno sottolineato Marco Bruschini di Atim e Alberto Mazzini di Marche outdoor: «Le Marche devono fare squadra e creare quella massa critica necessaria per rendere attrattivi i territori e riportare i turisti stranieri, specie in queste zone colpite dal terremoto. I primi voli Ancona – Parigi hanno avuto il tutto esaurito. La rete del turismo legato alle bici ha permesso di trovare un nuovo lavoro a 150 accompagnatori cicloturistici». Momento clou della serata la sfilata degli abiti creati da Guillermo Mariotto per la collezione Recycle della maison Gattinoni.

«Stasera è come tornare a casa- ha detto il presidente di Gattinoni, il marchigiano Stefano Domenella – le Marche sono meravigliose. Questa è la prima sfilata di alta moda di Mariotto, il futuro della moda è all’insegna dell’ecosostenibilità». L’obiettivo di Fly Marche è quello di creare un circuito economico, tra moda, turismo ed enogastronomia, per rendere attrattivi i territori colpiti dal terremoto, riportando la presenza di turisti internazionali, accompagnando il percorso con la creazione di attività economiche e turistiche.

La serata è proseguita con intermezzi musicali degli Opera pop ed un’elegante cena di gala insieme a stilisti, organizzatori ed autorità. L’evento è sostenuto da Regione Marche, Atim (Agenzia Turismo ed Internazionalizzazione Marche), Unione Montana Potenza Esino Musone, Confartigianato, Comune di Castelraimondo, Marche Outdoor e Camera di Commercio delle Marche. Oggi ultimo giorno di apertura della fiera mercato, con gli stand aperti al Lanciano Forum di Castelraimondo dalle 10 alle 22.