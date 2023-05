di Michele Carbonari

L’Appignanese ci prende gusto e per la seconda volta consecutiva vince al Soverchia di San Severino durante i playoff di Prima categoria, girone C. Dopo aver eliminato la Settempeda, nello scorso fine settimana i biancoazzurri hanno fatto fuori dagli spareggi il Camerino (campo neutro scelto per motivi di ordine pubblico) per più di un’ora in inferiorità numerica. Questa volta è stato decisivo un gol di Edoardo Gagliardini al 105′ (primo tempo supplementare). La squadra guidata da Valerio Giulianelli e da Maurizio Gagliardini era ancora obbligata a vincere ed è riuscita nell’intento. Ora, nel prossimo turno, l’avversario sarà l’Azzurra Sbt.

Derby tutto maceratese, invece, nel turno successivo dei playoff di Seconda categoria: Montecassiano-Juventus Club Tolentino. Nel girone E ai rossoblu di Carinelli è sufficiente un pareggio interno (0-0) contro il Real Telusiano per avanzare e giocarsi le carte per il salto in Prima. Il prossimo scoglio da superare è la squadra bianconera allenata da Ruffini, che nel girone F è stata capace di espugnare il San Giuliano della Vigor Macerata con il risultato di 4 a 3. I regolamentari terminano 2 a 2, con gli ospiti che sbloccano con Salvatelli, i locali ribaltano grazie a Cola e Lorenzo Patrassi, mentre Pasotti porta il match ai supplementari. Partono meglio i tolentinati: Traore centra un palo, ancora Pasotti mette la freccia alla Juventus Club. Gli arancioblu di Bonfigli non ci stanno e trovano il pari grazie al colpo di testa di Orlando. L’equilibrio non basta ai bianconeri di Ruffini e in pieno recupero di nuovo Salvatelli regala il successo, frutto di un tiro dal limite che scavalca il portiere avversario.

In Terza categoria, nel girone D, sfuma l’accesso in Seconda per l’Union Picena, che cade 1-0 fra le mura amiche al cospetto dell’Europa Calcio Costabianca.