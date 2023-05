“A confronto per l’agricoltura di domani”, il ciclo di incontri organizzati sul territorio da Regione e Programma di Sviluppo Rurale Marche arriva al giro di boa con la quarta tappa di Tolentino, mercoledì 31 maggio, alle 17.30 all’Abbadia di Fiastra. Continua così il percorso intrapreso con l’obiettivo di condividere la visione strategica della Regione Marche per il futuro del sistema rurale marchigiano, proporre una riflessione sul rinnovato contesto dello sviluppo rurale regionale e presentare i nuovi bandi aperti e di prossima emissione che rappresentano un’opportunità concreta rivolta ad agricoltori e allevatori per realizzare progetti innovativi e sostenibili.

Alla presenza dell’assessore regionale all’Agricoltura Andrea Maria Antonini che introdurrà e concluderà gli incontri, Lorenzo Bisogni – Autorità di Gestione del Psr Marche illustrerà il passaggio alla futura programmazione 2023-2027, mentre i responsabili di misura illustreranno uno dei bandi più significativi delle politiche di sviluppo rurale sostenute dal Psr Marche in questi anni, il Bando giovani. In prima battuta sarà condivisa un’analisi dei risultati relativi alle emissioni della precedente programmazione e, quindi, sarà presentato il nuovo bando dedicato all’insediamento dei giovani in agricoltura, per favorire il ricambio generazionale, contrastare l’abbandono del territorio e dare spazio al contributo innovativo – tecnologico e digitale – in agricoltura che è proprio delle giovani generazioni.

Per le prossime date il calendario prevede l’8 giugno tappa a Cingoli, il 22 giugno a Roccafluvione, per poi concludersi il 23 giugno ad Arquata del Tronto, sempre con inizio alle 17.30.

Tra le altre finalità del ciclo di incontri, anche quella di evidenziare gli aspetti di continuità e di innovazione dei nuovi bandi alla luce dei risultati della vecchia programmazione.

Tante quindi le novità del settore rurale, uno dei più vitali del sistema produttivo marchigiano, le cui potenzialità di crescita offrono interessanti e positive ricadute per tutta l’economia regionale.

Gli appuntamenti si svolgeranno in presenza, previa iscrizione; per quanti non potranno partecipare è prevista la diretta on line sui canali social del Psr Marche, Facebook e YouTube.