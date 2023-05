Domani, sabato 27 maggio, al teatro Lanzi di Corridonia si terrà la serata conclusiva dell’edizione 2022-2023 di Villaggio Digitale, il progetto portato avanti dal Garante per i diritti della Persona, Il Co.Re.Com e l’Istituto capofila Ite Gentili di Macerata grazie all’ideazione, organizzazione e supporto formativo e tecnico dell’Associazione Red- Rete Educazione Digitale di Macerata (con le associazioni che ne fanno parte: Aiart Marche, Age Marche, Help S.O.S. Salute e Famiglia di San Severino, Cogito Servizi, Aps Sentinelle del Mattino di Civitanova, Camera Minorile di Macerata e Kiwanis club di Macerata).

«Il Villaggio Digitale è un progetto di ampio respiro che si propone di informare e sensibilizzare tutte le fasce d’età sull’uso consapevole dei mezzi digitali, di cui bisogna conoscere rischi e opportunità non solo dal punto di vista tecnico, ma oggi soprattutto comportamentale – si legge in una nota degli organizzatori -. Il progetto ha coinvolto, dall’autunno alla primavera, i ragazzi della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’IC “Manzoni” nei percorsi “Rivoluzionari del web”, e “Campioni del Villaggio Digitale” e quelli dell’Ipsia Corridoni di Corridonia.

Per la formazione sono stati realizzati incontri che hanno coinvolto diversi professionisti e soci Red: le Digital Strategist Daniela Zepponi (vicepresidente Red) e Silvia Alessandrini Calisti per il modulo relativo all’Educazione Civica Digitale, le avvocate Mariangela Ascenzi, Barbara Pantanetti e Benedetta Pugnali per il modulo relativo alla Legalità, La psicologa Samantha Zanconi dell’associazione Pars, per parlare di Emozioni e Affettività, il comunicatore Paolo Nanni e l’educatrice professionale Ilenia Ferracuti dell’AST Macerata per quanto riguarda le dipendenze.

La serata conclusiva del 27 maggio sarà condotta dalla giornalista Francesca Travaglini e comprenderà momenti di confronto e di intrattenimento, oltre alla premiazione della classe vincitrice dell’IC Manzoni. Interverranno poi Silvia Agnani dell’Ast Macerata, insieme a Ninfa Contigiani, docente UniMc, per alcune riflessioni sui temi trattati dal progetto. Sarà poi presentato il lavoro di formazione effettuato e non mancherà l’intrattenimento, con la presenza del Doppiatore Marchigiano e del gruppo Hip Hop Area 21 Dance Art Studios di Civitanova. La vice presidente Daniela Zepponi presenterà la formazione realizzata presso le scuole e infine consegnerà a sindaco e amministrazione comunale la targa “Corridonia Villaggio digitale 2023”.