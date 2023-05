Malore mentre fa jogging, muore a 58 anni. La tragedia si è consumata a Porto Recanati, a perdere la vita Luigi Sampaoli. Il funerale domenica alle 15,30 nella chiesa del Preziosissimo Sangue.

Verso le 16,30 di ieri l’uomo, grande appassionato di sport e di triathlon in particolare, stava facendo jogging lungo la strada che si trova all’altezza di Villa Gigli, al confine con Loreto. All’improvviso è crollato a terra. Scattato l’allarme, sul posto sono arrivati 118 e carabinieri. Nonostante tutti gli sforzi dei soccorritori, il suo cuore ha smesso di battere. Ingegnere molto noto o benvoluto in città, Sampaoli era attivo anche in parrocchia come volontario, si occupa in particolare della pastorale per le giovani coppie di fidanzati. Inoltre aveva fatto parte dell’associazione culturale e ricreativa L’Arca, la compagnia teatrale che mette in scena commedie in dialetto. Lascia i figli Alessandra, Andrea e Sergio e la moglie Michela Stava.