Helvia Recina campione delle Marche di Terza categoria. La squadra di Villa Potenza, già promossa in Seconda grazie ai 15 punti di vantaggio sulle terze in campionato (leggi l’articolo), compie l’ennesima impresa stagionale, da matricola.

Sul neutro di Senigallia, ieri sera, gli arancioneri di mister Luzi battono 5 a 4 ai rigori la Santangiolese, dopo lo 0 a 0 nei tempi regolamentari, ed alzano al cielo la Coppa Marche: decisive le realizzazioni di Bertola, Pascucci, Conti, Rapagnani e Messi. L’Helvia Recina vince la manifestazione, la federazione comunica che non si disputeranno gli spareggi promozione nei gironi di appartenenza delle due squadre (A ed E): «Il Consiglio di presidenza del Comitato regionale Marche ha deciso che le gare playoff non devono essere disputate in quanto il distacco fra le seconde classificate (rispettivamente Santangiolese ed Helvia Recina finaliste della Coppa Marche di Terza categoria) e le terze classificate al termine del campionato è superiore al limite di 14 punti previsto nel comunicato ufficiale numero 52 del 13 ottobre 2022».

«A.A.A. Cercasi aggettivi. Ormai non ci sono più aggettivi per descrivere la stagione di questi ragazzi – scrive la società Helvia Recina su Facebook -. Con la vittoria ai rigori (dopo 0-0 nei tempi regolamentari) vincono la Coppa Marche di categoria e si aggiudicano il titolo di campioni delle Marche. Bellissima la cornice di pubblico a Senigallia. Partita equilibrata, intensa, a tratti dura e molto tattica. Poche ma nitide le occasioni da gol con i portieri decisivi in diverse occasioni. Si affrontano due formazioni dal cammino molto simile, entrambe già promosse in Seconda categoria per distacco sulla terza in classifica. La vince l’Helvia ai calci di rigore dopo 90 minuti a reti bianche. Complimenti alla Santangiolese perchè indipendentemente dalla partita di ieri decisa dalla lotteria dei rigori, ha vissuto una stagione da protagonista guadagnando con merito la promozione».