di Michele Carbonari

«Grazie alla squadra, al mister, alla società, ai tifosi e a tutti quelli che hanno seguito la nostra avventura: è tutto vero…siamo tornati».

La matricola Helvia Recina fa centro al primo colpo, all’ultima giornata di campionato. Appena rinata la scorsa estate, la squadra di Villa Potenza si piazza al secondo posto nel girone E di Terza categoria ma centra comunque il salto in Seconda avendo chiuso il campionato con 64 punti, ben 15 in più della coppia Colbuccaro-Lorese (49). Una differenza sufficiente (almeno 14 lunghezze) che consente agli arancioneri si saltare i playoff e approdare direttamente alla categoria superiore. La festa oggi pomeriggio a San Ginesio, dove la squadra di Luzi ha rifilato un roboante 5 a 4 agli avversari: mattatori Bertola e Mogetta (doppietta per entrambi) e Messi.

Grandi meriti al mister Andrea Luzi, che un anno fa spinse per ricreare la società e una volta partiti, da allenatore in panchina, ha guidato la squadra sempre nei quartieri alti del torneo, disputando un gran testa a testa con la capolista Camerino Castelraimondo, vincitrice del campionato una settimana fa. L’Helvia Recina ha cercato ogni strada la via per la promozione. Infatti, gli arancioneri sono anche in finale di Coppa Marche (in caso di successo automatico il salto nella serie superiore), in programma mercoledì scorso a Senigallia contro la Santangiolese ma rinviata a causa del maltempo. Una partita che verrà recuperata in seguito il cui risultato sarà ininfluente in quanto entrambe le squadre sono già in Seconda grazie ai risultati in campionato.

Categoria che nella prossima stagione disputerà la Cingolana, oggi ko in casa allo Spivach nel playout di Prima categoria girone C contro il Montecosaro (1-2 il risultato finale). Nel playoff, invece, l’Appignanese espugna la tana della Settempeda (sempre 1-2) e passa il turno, dove sfiderà in trasferta il Camerino, sempre al Soverchia di San Severino. Dalla Seconda, tramite playout, retrocedono invece in Terza categoria sia Academy Civitanovese (non basta l’1 a 1 sul campo della Corva) e Sefrense (ko 2-1 fra le mura amiche con la Palombese). Nel primo turno degli spareggi promozione, la Juventus Club Tolentino espugna 3-2 Mogliano e nel turno successivo affronterà la Vigor Macerata, mentre il Real Telusiano batte 1-0 il Real Porto e affronterà lontano da casa il Montecassiano.