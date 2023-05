Mostra parti intime mentre passa vicino ad un asilo: denunciato per atti osceni. L’episodio è avvenuto a Monte San Giusto. Alcuni insegnanti di un asilo hanno segnalato ai carabinieri della locale stazione il fatto che un uomo, anziano, nel passare vicino dalla scuola si era girato verso le finestre dell’istituto e aveva mostrato le parti intime. Raccolta la segnalazione, i militari hanno dato il via alle indagini per risalire all’anziano. Grazie a testimonianze e alle immagini della videosorveglianza i militari sono risaliti all’autore del gesto, per lui denuncia per atti osceni.