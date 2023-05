di Michele Carbonari

Entra dalla panchina e segna a 52 anni suonati. È quanto accaduto ieri a Monte San Martino. Uno dei protagonisti del pomeriggio è Gaetano Marcelletti, allenatore giocatore del Corridonia Fc. È lui a siglare il terzo gol dei suoi, dopo averne però subiti ben nove dai padroni di casa. Una gioia e un record personale per lui da una parte, numeri da capogiro invece per l’attaccante locale Christopher Marconi, a 26 anni bomber del girone E di Terza categoria grazie ai 24 centri totali e ieri autore di un poker (arrotondano Recchioni, Palombi, Brasili e Pompei, doppietta per quest’ultimo). La squadra di Fabio Bottoni, quinta in classifica al pari della Stese (con un gol per tempo Cancellieri, di sinistro sugli sviluppi di un corner, e Tentella, di testa su una punizione, piegano lo Sforzacosta), spera come i calzaturieri nella vittoria in finale di Coppa Marche dell’Helvia Recina, già promossa in Seconda categoria (leggi l’articolo) grazie al 5-4 di San Ginesio, al quale non bastano Semigari (rigore), Bonfranceschi (tap in) e Azzacconi (di testa e da fuori).

Gli arancioneri di Luzi affronteranno nell’ultimo atto mercoldedì sul neutro di Senigallia la Santangiolese, anch’essa di diritto nella serie superiore grazie ai punti di vantaggio sulla seconda in campionato. La squadra che vincerà, sbloccherà la disputa dei playoff nel proprio girone. In quello maceratese tifano la formazione di Villa Potenza anche le due terze in graduatoria, ovvero Colbuccaro e Lorese, entrambe vincenti in maniera roboante. Il team di Francucci fa suo il derby esterno contro la Giovanile Corridoniense, due volte avanti prima con Bartolacci e poi con Ilari, ripresa e ribaltata dagli ospiti Carletta (sugli sviluppi di un corner), Acciarresi (di testa), Petritoli (tap in), Moncieri (testa) e da un autogol. I biancocelesti invece esagerano e rifilano ben nove reti alla Vis Civitanova, travolta dalla tripletta di Zerlenga, dalle doppiette di mister Verdicchio e di Strazzella e dai sigilli di Carducci e Forti.

Chiude in bellezza l’Abbadiense, che supera all’inglese in trasferta il Serralta trascinata da Clementoni e Martorelli nei minuti finali. La Giovanile Nicolò Ceselli perde 3-2 contro la Veregrense, non bastano i centri di Pelosi (punizione dal limite) e Gasparrini (azione personale). Riposava il Camerino Castelraimondo, leader e vincitore del campionato

Nel primo turno dei playoff, nel girone D, l’Union Picena batte di misura di fronte al proprio pubblico l’Acli Villa Musone (decisivo ad inizio ripresa Bellantani con un tiro di controbalzo) e sabato prossimo si giocherà la promozione sempre fra le mura amiche, contro l’Europa Calcio Costabianca.

Il personaggio della settimana: Gaetano Marcelletti (Corridonia Fc). L’allenatore entra in campo nel finale per la prima volta in stagione e alla soglia dei 53 anni si toglie la soddisfazione di realizzare un gol, ininfluente ai fini del risultato, ma che regala una gioia personale e che rende meno amara l’ultima posizione in classifica.

TERZA CATEGORIA E (15° giornata di ritorno):

Giovanile Corridoniense – Colbuccaro 2-5

Lorese – Vis Civitanova 9-2

Monte San Martino – Corridonia Fc 9-3

San Ginesio – Helvia Recina 4-5

Serralta – Abbadiense 0-2

Stese – Sforzacosta 2-0

Veregrense – Giovanile Nicolò Ceselli 3-2

Riposa: Camerino Castelraimondo

CLASSIFICA: Camerino Castelraimondo 66, Helvia Recina 64, Colbuccaro e Lorese 49, Stese e Monte San Martino 47, Giovanile Corridoniense 44, Abbadiense 39, Veregrense 38, Serralta 32, Giovanile Nicolò Ceselli 31, Sforzacosta 28, San Ginesio 21, Vis Civitanova 13, Corridonia Fc 8.