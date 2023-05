di Michele Carbonari

Il Matelica batte 2 a 0 la Passatempese e resta in corsa per i playoff.

Con un gol per tempo Chornopyshchuk (tap in) e Rango (destro in anticipo sul cross dalla sinistra da Gubinelli) trascinano i biancorossi nella penultima giornata di ritorno del girone B di Promozione. Decisivi saranno gli ultimi novanta minuti. I ragazzi di Ciattaglia (quinti a 48 punti) sano obbligati a vincere lo scontro diretto nella tana del Monturano Campiglione quarto in classifica (50). L’attuale quinto posto non è sufficiente per disputare gli spareggi viste le 13 lunghezze dall’Aurora Treia seconda (non più di dieci). In caso di successo il Matelica scavalcherebbe la formazione fermana e disputerebbe gli spareggi in trasferta contro l’Atletico Centobuchi, dal quale avrebbe alla peggio otto punti di distacco. Quest’ultima formazione ha mostrato la manita in rimonta al Corridonia, che sotto di un uomo riesce comunque a sbloccare il match con Ruzzier (proteste, in seguito, per la direzione arbitrale del fischietto della sezione di Ascoli). I rossoverdi, alla prima uscita di mister Vagni dopo le dimissioni di Cantatore, restano in piena zona playout, al pari della Cluentina, caduta 3-2 in trasferta contro la Monterubbianese.

Sfuma l’obiettivo playoff del Trodica, che non va oltre l’1 a 1 in quel di Monticelli (pareggia Gambacorta appena entrato in area dalla destra). Determinante anche la contemporanea e roboante vittoria dell’Aurora Treia a Casette Verdini: netto il 6 a 1 (vano il pallonetto di Russo) realizzato da Voinea (rigore), Cervigni, Andreucci, Panichelli e Di Francesco (doppietta). Gli uomini di Passarini, certi del secondo posto, torneranno a giocare la fase playoff dopo otto anni. Per la prima volta nella storia accedono direttamente ad una finale del girone. Il Potenza Picena, salvo dalla settimana scorsa, scivola all’inglese a Grottammare. Riposava la capolista Civitanovese, già in Eccellenza.

La top 11 (4-3-3): Giachetta (Potenza Picena); Gambacorta (Trodica), Palazzetti (Aurora Treia), Mulinari (Aurora Treia), Merli (Matelica); Scotini (Matelica), Russo (Casette Verdini), Rango (Matelica); Ruzzier (Corridonia), Chornopyshchuk (Matelica), Prosperi (Trodica). All.: Passarini (Aurora Treia).

Il personaggio della settimana: Roman Chornopyshchuk (Matelica). L’attaccante biancorosso tocca la doppia cifra sbloccando un match importante, contro un avversario in piena lotta salvezza. Mette in discesa la gara e alimenta le speranze playoff dei suoi, che si giocheranno tutto sabato in trasferta contro il Monturano Campiglione, dove servirà un’altra prestazione maiuscola.

PROMOZIONE B (16° giornata di ritorno):

Atletico Centobuchi – Corridonia

Casette Verdini – Aurora Treia

Castel di Lama – Monturano Campiglione

Grottammare – Potenza Picena

Matelica – Passatempese

Monterubbianese – Cluentina

Monticelli – Trodica

Palmense – Futura 96

Riposa: Civitanovese

CLASSIFICA: Civitanovese 66, Aurora Treia 61, Atletico Centobuchi 55, Monturano Campiglione 50, Matelica 48, Trodica 46, Casette Verdini 44, Potenza Picena 40, Monterubbianese 37, Palmense 36, Monticelli 35, Cluentina 33, Corridonia 32, Passatempese 30, Futura 96 29, Castel di Lama 28, Grottammare 26.

PROSSIMO TURNO:

Aurora Treia – Monterubbianese

Civitanovese – Casette Verdini

Cluentina – Atletico Centobuchi

Corridonia – Monticelli

Futura 96 – Grottammare

Monturano Campiglione – Matelica

Potenza Picena – Castel di Lama

Trodica – Palmense

Riposa: Passatempese