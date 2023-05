Applausi e sorrisi per il ritorno al teatro delle logge di Montecosaro de “Alle radici delle Marche” l’evento che celebra le tradizioni folkloristiche del maceratese realizzata con il sostegno del gruppo “Li matti de Montecò”.

Un viaggio alla scoperta delle tradizioni popolari, fra canti, balli e giochi, ma anche comicità. Un evento che si è aperto nel pomeriggio con i giochi per bambini al Cassero e con la presentazione dei libri di Giaconi editore “Un salto nel folklore di Monia Scocco e Claudio Scocco e quello per bambini “Giochi senza tempo e senza corrente”. L’evento è proseguito poi in serata a teatro con lo show in apertura di Piero Massimo Macchini con lo “spettacolo comico marchigiano”. A seguire Li matti de Montecò hanno presentato in anteprima il loro secondo disco “Il ritmo della tradizione”, raccolta di salterelli marchigiani di cui hanno dato esibizione nel corso della serata.