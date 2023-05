Si intitola “Il mito del qui e dell’ora” la mostra personale di Leonardo Serafini che sabato apre le iniziative artistiche ed espositive delle feste patronali di Corridonia, i cui eventi, religiosi e civili, si terranno dal 17 al 29 giugno 2023.

L’esposizione è parte di un progetto artistico più ampio che accompagnerà le feste patronali che fa parte della rassegna “Il mito, la memoria. Storie e racconti dalle arti visive”. Oltre alla personale di Serafini, ne sono parte una mostra dei lavori dei bambini del catechismo realizzati in quattro laboratori di didattica d’arte e una collettiva che unisce artisti locali e nazionali, in una ricognizione proprio sul tema del mito e della memoria che costituiscono un patrimonio condiviso di vicende e di ricordi, ma anche di pratiche rituali e abilità manuali, che insieme rappresentano il collante delle comunità.

«Il mito è una religione delle origini, e come tutti i tempi remoti, i lessici arcaici, porta con sé oscurità e difficoltà di visione. Si esprime per apparati simbolici, per manifestazioni epifaniche, per euritmie cromatiche, per alfabeti intuitivi» si legge nella descrizione del progetto. Leonardo Serafini, artista di impatto, dotato di una pulsione astratta e informale, con i suoi lavori sul mito ha voluto indagare gli abissi e i bagliori, le forze e i magnetismi, restituendoci immagini di grande intensità drammatica e rammentandoci la sua inesauribile attualità. La mostra, organizzata dall’associazione culturale Luigi Lanzi con il patrocinio del comune di Corridonia, è a cura di Loredana Finicelli e si aprirà sabato 20 maggio alle 17,30, all’officina delle arti in via Piave, alla presenza del sindaco, Giuliana Giampaoli, e delle autorità. Il finissage, previsto per sabato 3 giugno, vedrà anche la presenza di Morena Oro con una performance dedicata al mito di Medusa.