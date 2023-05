A sistemare l’erba e gli sfalci lungo le strade ci pensano gli agricoltori di Recanati. La sperimentazione avviata nel 2020 dal comune ha dato ottimi risultati e il Comune ha deciso di rinnovare la convenzione per la manutenzione delle aree verdi nelle strade extraurbane della città.

«A seguito del successo ottenuto nel 2020 abbiamo riproposto alle aziende agricole del territorio la nuova convenzione per i prossimi tre anni – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi – Un modo condiviso con i cittadini per proteggere insieme il grande patrimonio di bellezza delle nostre campagne; avere cura e proteggere il territorio è un’arte antica e gli agricoltori per vocazione sono i primi custodi del paesaggio agrario».

Dopo le consultazioni con le aziende agricole interessate che avevano già partecipato all’accordo l’amministrazione ha rinnovato la convenzione per il 2023 2024 e 2025. Nei termini della nuova convenzione si prevede minimo due tagli all’anno e un aumento della tariffa concordata con gli agricoltori per il sostenimento degli attuali costi che nell’ultimo periodo hanno conseguito un considerevole aumento.

L’accordo è stato promosso dal consigliere con delega all’agricoltura Stefano Miccini in collaborazione con gli assessorati dei lavori pubblici e dell’ambiente e con l’ufficio tecnico diretto da Maurizio Paduano.

«L’attività consiste nella manutenzione delle strade prese in custodia con l’esecuzione di minimo due tagli e sfalci della vegetazione ogni anno nelle aree di competenza- ha spiegato Stefano Miccini – le nostre aziende agricole hanno risposto anche quest’anno positivamente all’invito e già una buona parte delle strade sono state pulite, approfitto per ringraziarle per la disponibilità dimostrata e per l’impegno assunto». L’iniziativa è stata pensata per essere un piccolo modo per supportare l’attività agricola nell’ottica del perseguimento delle finalità di promozione e sostegno dell’agricoltura, dall’altro per contenere la spesa pubblica in fatto di lavori pubblici».