di Michele Carbonari

Fari accesi sul Corridonia: il portiere Fall segna il gol del pareggio interno contro la Monterubbianese, il giorno dopo mister Francesco Cantatore rassegna le dimissioni per motivi familiari.

Nelle ultime due giornate, per centrare la salvezza, la società rossoverde opta per la soluzione interna, con l’allenatore della juniores Danny Vagni insieme ai giocatori più esperti della rosa. Un’opzione che in Eccellenza ha portato frutti al Chiesanuova. Il Corridonia attualmente è in piena zona playout e nella 15esima giornata di ritorno del girone B di Promozione ha diviso la posta in palio (2-2) al Martini contro la Monterubbianese, sempre in vantaggio e prima ripresa da Giulio Garbuglia e poi dal numero uno, di testa sulla punizione laterale di Ruzzier, all’ultimo secondo (subito dopo il gol triplice fischio dell’arbitro).

Si rialza invece la Cluentina, che batte 2 a 1 il Casette Verdini, che vede sempre più lontano il sogno playoff. A Collevario segnano Monserrat (servito con il tacco da Guermandi) e Rogani (di destro), vano il momentaneo pareggio del subentrato Ramadori. Pesante caduta in ottica spareggi promozione anche per il Trodica, una lunghezza avanti la squadra di Lattanzi, che scivola di misura di fronte al proprio pubblico al cospetto dell’Atletico Centobuchi terzo. La squadra di Lelli scivola al quinto posto, al pari del Matelica (turno di riposo). Entrambe accusano tredici punti di ritardo dall’Aurora Treia, che al momento salterebbe il primo turno playoff. Gli uomini di Passarini rafforzano la seconda posizione grazie al tris inflitto alla capolista Civitanovese (leggi l’articolo). Il Potenza Picena torna al successo dopo oltre due mesi e si regala la matematica salvezza: Avallone e Dutto (rigore), con un gol per tempo, stendono la Palmense.

La top 11 (3-4-3): Fall (Corridonia); Menghini (Cluentina), Wahi (Potenza Picena), Brandi (Cluentina); Gobbi (Aurora Treia), Avallone (Potenza Picena), Badiali (Aurora Treia); Cervigni (Aurora Treia); Galli (Civitanovese), Ramadori (Casette Verdini), Ripa (Corridonia). All.: Santoni (Potenza Picena).

Il personaggio della settimana: Mamadou Fall (Corridonia). La squadra è in svantaggio, è l’ultimo assalto. Il portiere abbandona i propri pali e sale in area avversaria, sulla punizione laterale di Ruzzier ci mette la testa e batte il collega della Monterubbianese. Un gol pesante, che rimarrà per sempre nella sua mente e che permette ai rossoverdi di muovere la classifica alla ricerca della salvezza.

PROMOZIONE B (15° giornata di ritorno):

Aurora Treia – Civitanovese 3-1

Cluentina – Casette Verdini 2-1

Corridonia – Monterubbianese 2-2

Futura 96 – Monticelli 3-0

Monturano Campiglione – Grottammare 2-1

Passatempese – Castel di Lama 1-2

Potenza Picena – Palmense 2-0

Trodica – Atletico Centobuchi 0-1

Riposa: Matelica

CLASSIFICA: Civitanovese 66, Aurora Treia 58, Atletico Centobuchi 52, Trodica e Matelica 45, Casette Verdini e Monturano Campiglione 44, Potenza Picena 40, Monticelli e Monterubbianese 34, Palmense 33, Corridonia 31, Cluentina e Passatempese 30, Futura 96 26, Castel di Lama 25, Grottammare 23.

PROSSIMO TURNO:

Atletico Centobuchi – Corridonia

Casette Verdini – Aurora Treia

Castel di Lama – Monturano Campiglione

Grottammare – Potenza Picena

Matelica – Passatempese

Monterubbianese – Cluentina

Monticelli – Trodica

Palmense – Futura 96

Riposa: Civitanovese