Scontro con un’auto, fuoristrada ribaltato in mezzo alla strada Regina. L’incidente è avvenuto all’incirca all’altezza di località Fontenoce di Recanati intorno alle 18 di questo pomeriggio. In corso di accertamento da parte della polizia locale di Recanati le cause dell’incidente in cui sono rimasti coinvolti una Fiat Panda e un Suzuki Vitara. I due mezzi stavano viaggiando nella stessa direzione quando si sono scontrati. In seguito all’impatto il fuoristrada si è rovesciato su di una fiancata nel mezzo della carreggiata. Sul posto per i soccorsi è intervenuto il 118. Il conducente della Fiat Panda è rimasto ferita in modo lieve. Lunghe file sulla Regina in seguito all’incidente.



(Foto di Federico De Marco)