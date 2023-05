MACERATA - La festa andrà in scena dal 9 al 13 maggio. Venti appuntamenti disseminati in città con piazza Mazzini e gli Antichi Forni come hub di riferimento, quattro stand informativi e 65 locali coinvolti tra bar, ristoranti e pub. Saranno 22 le nazioni rappresentate. La presentazione degli assessori Caldarelli, Sacchi e D'Alessandro

di Mauro Giustozzi (foto di Fabio Falcioni)

Venti eventi e appuntamenti disseminati in città con piazza Mazzini e gli Antichi Forni come hub di riferimento, quattro stand informativi e 65 locali tra bar, ristoranti e pub che offriranno cibi e bevande di 22 nazioni diverse del continente.

E’ la Festa dell’Europa 2023 che andrà in scena dal 9 al 13 maggio a Macerata e che al suo interno contiene, a partire dal 10, l’atteso appuntamento con gli Aperitivi Europei che nell’ultima edizione ha portato in città circa ventimila persone. Festa dell’Europa che prevede eventi riguardanti il gioco, la comunicazione della matematica e le connessioni tra matematica, arte, cibo, soft skills, intelligenza artificiale e scienza. Quindi aspetti ludico ricreativi che si intersecano con l’obiettivo di aumentare la conoscenza delle varie culture che compongono un continente così ricco di tradizioni, prodotti, musica, costumi, paesaggi e culture.

A presentare l’edizione di quest’anno nell’auditorium della biblioteca Mozzi Borgetti stamattina Marco Caldarelli (assessore alle Politiche giovanili), Riccardo Sacchi (assessore al Turismo) e Francesca D’Alessandro (vicesindaca), oltre a rappresentanti di sponsor ed enti che sostengono la festa come Riccardo Golota di Confartigianato Imprese Macerata, Ascoli e Fermo, Andrea Capozzucca di Labilia Steam Team e Viviana Longo di Erasmus student network.

«La festa dell’Europa come l’abbiamo rivisitata e ripensata vuole essere un momento nel quale si discute anche di matematica, alimentazione, politica e arte per dare contenuti all’evento – ha sottolineato l’assessore Marco Caldarelli – a cui si abbina poi l’appuntamento con gli Aperitivi Europei capace di portare in città in quei giorni migliaia di persone, occasione sia per scoprire piatti e bevande dei Paesi del nostro continente ma allo stesso tempo vogliamo che rappresenti anche l’occasione per far conoscere meglio la tradizione enogastronomica del nostro territorio. Insomma il ciauscolo, tanto per fare un esempio, è un prodotto che tutti ci invidiano e che ben ci sta in una vetrina europea. Tra l’altro per questa edizione abbiamo puntato molto su due luoghi simbolo della nostra città che ospiteranno molti eventi in programma che sono piazza Mazzini e la galleria degli Antichi Forni. Sarà una festa comunitaria che si aprirà proprio il 9 maggio, giorno in cui si celebra la festa dell’Europa».

Si parte con l’appuntamento “European Youth Lab” all’Ite Gentili, laboratori di partecipazione per studenti e giovani con la premiazione dei vincitori del contest l’UexMe mentre la conclusione ci sarà sabato 13 maggio con uno dei due concerti live in scaletta, quello dedicato al blues con Mike Coacci e Joe Galullo. Stand informativi saranno operativi in quella settimana a partire dalle 18.30: Info Point Europa – Gioca l’Europa, Labs attività e giochi, Stammi bene a cura del Dipartimento dipendenze patologiche Ast Macerata.

«Si tratta della prima edizione senza alcuna restrizione dopo la pandemia – ha ricordato l’assessore Riccardo Sacchi – e credo che la rivisitazione della festa dell’Europa non potrà che proseguire nella tradizione di presenze e successo che si è avuto nel passato. Abbiamo avuto una grande adesione dei locali che partecipano agli Aperitivi e questo lo si è potuto fare per il grande lavoro organizzativo effettuato dagli uffici comunali e dalle associazioni ed enti che hanno affiancato questa iniziativa. Per quello che riguarda il mio assessorato mi sono occupato in particolare dell’organizzazione dei due appuntamenti ludico-musicali che sono in programma giovedì 11, con il dj set affidato a Gioele Mazza e Luca Moretti, due maceratesi molto noti tra i giovani, e sabato 13 con il concerto live dedicato al blues con due musicisti marchigiani del calibro di Mike Coacci e Joe Galullo. Sono concerti di qualità che bene si integrano in questa festa dell’Europa».

Il ricco programma di iniziative è legato al tema prescelto dalla Commissione Ue per l’edizione 2023 della festa come “Anno europeo delle competenze“. «Questo evento è cresciuto col passare degli anni e promuove Macerata a tutto tondo, anche attraverso quegli Aperitivi Europei che sono un’attrattiva grandissima per migliaia di persone che arrivano in città – ha ricordato la vice sindaca Francesca D’Alessandro -. In questi anni abbiamo cercato di modificare il format di questo appuntamento che non è più solo ludico-ricreativo ma offre anche spunti culturali e artistici capaci di mobilitare l’intera collettività».

Sono diversi i cosiddetti tavoli scientifici che sono previsti nel programma della festa dell’Europa e di cui si è occupato Andrea Capozzucca, docente di matematica e fisica, collaboratore in attività di comunicazione e didattica della matematica sia con università italiane tra le quali Camerino e Urbino. «Sono tre gli appuntamenti con i caffè scientifici che sono incastonati in questo appuntamento europeo – ha detto Capozzucca – che affrontano tematiche di attualità come alimentazione, politica e tecnologia. Il primo caffè scientifico è in programma l’11 maggio dal titolo “La scienza nella sfida alimentare: tradizione europea e innovazione” con Beatriz Castelar e Daniele Paci cui seguirà “Matematica e politica” con Alberto Branciari fino all’ultimo appuntamento con “La creatività dell’intelligenza artificiale” con Emanuele Frontoni, Stefano Papetti e Maurizio Pugno. Avremo poi dei tavoli scientifici interattivi aperti in cui i partecipanti potranno interagire con giochi e sperimentare la scienza».

Infine Riccardo Golota di Confartigianato ha ricordato come «molti dei 65 locali che hanno aderito agli Aperitivi Europei siano nostri associati ed avremo due eventi legati alle degustazioni negli appuntamenti organizzati da Anci ed Erasmus studente network nei quali presenteremo prodotti enogastronomici del nostro territorio, oltre ad aver contribuito attraverso la creazione di 30mila sottobicchieri che serviranno anche per votare il locale più apprezzato attraverso un apposito Qr code», mentre Viviana Longo di Esn ha ricordato come «sia importante parlare di mobilità dei giovani in Europa e di questo tratteremo nella conferenza del 9 maggio coinvolgendo quegli studenti stranieri che sono a Macerata ai quali mostriamo la nostra città sotto gli aspetti culturali ed enogastronomici».