TOLENTINO - Nei guai una coppia residente nella costa fermana, l'uomo di 54 anni e la donna di 46. Si erano spinti nell'entroterra dove avevano sottratto da un supermercato merce che avevano poi nascosto in uno zaino, tra cui bottiglie di superalcolici, per un valore di 650 euro circa

Rubano per la quarta volta nello stesso supermercato di Tolentino, scoperta e denunciata una coppia residente sulla costa fermana.

L’uomo di 54 anni e la donna di 46, secondo gli accertamenti dei carabinieri di Tolentino, pur vivendo lungo la costa, si erano spinti nell’entroterra dove avevano sottratto dagli scaffali del supermercato merce che avevano poi nascosto in uno zaino. I carabinieri hanno anche accertato che, dal mese di novembre, la coppia aveva tenuto la stessa condotta in almeno altre quattro occasioni.

Complessivamente hanno rubato merce, tra cui bottiglie di superalcolici, per un valore di 650 euro circa. Già noti alle forze dell’ordine, i due sono stati denunciati per furto aggravato.

Nel frattempo i militari del Radiomobile, impegnati in particolare nel controllo alla circolazione stradale in coordinamento con le stazioni della Compagnia di Tolentino, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio durante il fine settimana hanno segnalato un 27enne del posto per uso di stupefacenti. E’ stato trovato in possesso di due dosi di hashish e un bilancino di precisione.