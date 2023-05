POLITICA - Nato a Fabriano e vissuto ad Esanatoglia, dopo un'esperienza all'estero è tornato nelle Marche dove ha sostenuto il partito durante la campagna elettorale per le regionali

Mirko Giordani è stato nominato commissario Lega Giovani della provincia di Macerata. «Sono certo – dice – che la Lega Giovani della provincia di Macerata sarà un serbatoio eccezionale di classe dirigente, e lavorerò pancia a terra affinché i ragazzi e le ragazze siano sempre più coinvolti nel partito e nelle istituzioni».

Giordani è nato a Fabriano e ha vissuto per 19 anni ad Esanatoglia. Poi gli studi lo hanno portato a Roma dove ha studiato scienze politiche alla Luiss con un’esperienza di scambio internazionale di 5 mesi a Tel Aviv, in Israele. Ha lavorato al Jerusalem Center for Public Affairs , un centro di ricerca vicino al Likud a Gerusalemme, per poi dedicarsi a Blu Lab, associazione che ha fondato e con cui ha organizzato scuole di formazione politica alla quale hanno partecipato giornalisti, politici e dirigenti d’impresa. Dopo un’esperienza, anche politica, a Londra, nel 2019 è tornato in Italia dove ha sostenuto la Lega nelle Marche. Ha contribuito alla scrittura del programma economico della Lega durante la campagna elettorale per le regionali.

«La lista dei ringraziamenti è lunga – scrive Giordani – ma ci tengo particolarmente. Voglio ringraziare Mario Alberto Rinaldi, nostro commissario regionale, che ha riposto fiducia in me fin dall’inizio. Ci tengo a ringraziare anche Corrado Remigi per il lavoro svolto fino ad ora con i ragazzi della Lega Giovani in provincia. La provincia di Macerata avrà anche un altro ragazzo nel direttivo regionale, Tommaso Lorenzini, che si occuperà di università e scuole superiori, e sono sicuro farà un lavoro eccellente.

Sono già in cantiere diversi eventi in provincia, dal mare alla montagna: siamo pronti. La Lega Giovani della provincia di Macerata lavorerà in tandem con la Lega, e sono certo che faremo un lavoro straordinario con Luca Buldorini, con cui sono già in proficuo contatto. Un ringraziamento per il lavoro eccezionale che Riccardo Augusto Marchetti ha fatto per le Marche, e un in bocca al lupo a Mauro Lucentini, che da ora prende le redini del movimento in regione.

Voglio ringraziare Luca Toccalini, segretario della Lega Giovani, che ha riposto fiducia in me. Un ringraziamento speciale va infine al mio segretario di sezione a Matelica, Luciano Milanese, che ha sempre dimostrato stima e fiducia verso di me. La Lega è fatta dai militanti e dalle sezioni locali, verso i quali noi abbiamo il dovere di rispondere e lavorare duro»