SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Le tre squadre sono in fondo alla classifica del girone F. Nell'ultima giornata una retrocederà direttamente. Salva la Vis Gualdo come, nel gruppo E, la formazione giallorossa, trascinata dall'eterno bomber autore della tripletta che stende il Porto Potenza

di Michele Carbonari

Amatori Appignano, Sefrense, Palombese: una retrocederà direttamente, un’altra tramite playout.

Le tre squadre chiudono la classifica del girone F di Seconda categoria e sabato prossimo conosceranno il proprio destino. Infatti, sono raggruppate in appena due lunghezze. I biancorossi ora guidati dal vice allenatore e dirigente Cassibba (22 punti) ribaltano in casa il Pioraco trascinati dagli attaccanti Cardella e Peloni e abbandonano l’ultimo posto, condiviso dalle altre due concorrenti per la salvezza (entrambe a quota 21), che nella penultima giornata dividono la posta in palio a reti inviolate nello scontro diretto. La Vis Gualdo espugna il campo della Belfortese e anche il prossimo anno giocherà in Seconda (decisivo un autogol e una rete di Morbidelli). In alto, invece, continua a mietere vittime la già promossa San Claudio, che stavolta interrompe la striscia positiva della Juventus Club Tolentino (al quale non basta il rigore di Pasotti), travolta dal poker firmato Vecchi (di precisione), Sinigallia (di testa su traversone di Vecchi), Ibii (approfitta di un errore avversario) e Meschini (deviazione sfortunata del bianconero Auricchio).

Cade dopo una serie lunghissima di risultati utili anche il Petriolo, estromesso dai playoff nel big match di Macerata contro la Vigor, che a sua volta si assicura la seconda posizione e la finale degli spareggi promozione nel proprio girone in virtù dei 14 punti di vantaggio sui rossoblu, nello scorso weekend stesi da Stura (azione di Allushaj), Castaneda (diagonale) e Orlandi (a tu per tu con il portiere ospite, che in precedenza aveva respinto un rigore a Francesco Patrassi). Muove la classifica il Borgo Mogliano terzo, sul sintetico della Treiese, due volte in vantaggio con Canesin (pallonetto) e Fammilume (al volo sul cross di Barbatelli), ripresa prima da Romagnoli (conclusione dalla distanza) e D’Ascanio (di testa). L’Atletico Macerata espugna Pievebovigliana, finisce 4-3 per i biancorossi, e si garantisce il sesto posto. Chiude il turno il pareggio fra Ripesanginesio e Pennese: Morbidelli (rigore) risponde a Moglianesi (slalom in area).

Nel girone E, come la settimana precedente (leggi l’articolo), bomber Giuseppe Bugiolacchi prende ancora per mano la Monteluponese e le regala la salvezza diretta e matematica. Infatti, sua è la tripletta con cui i giallorossi espugnano Porto Potenza (di Antolini il gol della bandiera nel finale): tap in dopo la traversa di Mazzuferi, di testa sul cross di Rosati e rigore. A 90 minuti dal termine la squadra di Bongelli si porta a più cinque sulla zona playout, i quali al momento giocherebbe in trasferta l’Academy Civitanovese. I rossoblu subiscono un poker a Trodica contro l’Aries, trascinata da Cilenti (ad incrociare su cross di Bambozzi), Menghini (dalla distanza) e Raponi (doppietta, da fuori e su rigore). Nei quartieri alti, invece, il Montecassiano consolida la seconda posizione dopo aver calato anch’esso il poker alla Pinturetta già promossa. Man of the match Fiecconi, autore di una tripletta (punizione, tocco sotto e in volèe), arrotonda Chiaraberta su rigore.

I rossoblu di Carinelli al momento vantano dieci punti esatti sullo United Civitanova quinto, che fa suo il derby interno contro il Santa Maria Apparente, piegato nella ripresa da Coraggio (direttamente dalla bandierina del calcio d’angolo), Serantoni (penalty) e Ciucci (di testa su lancio di Moschetta). All’inglese e fra le mura amiche le affermazioni di Real Telusiano e Real Porto, sicure di disputare gli spareggi promozione. Capitan Iesari conserva lo scettro dei cannonieri e trascina i rossoblu di Nerla contro il Casette d’Ete grazie alla doppietta personale (assist di Ez Zaari e al volo sulla punizione di Giri). Mentre i ragazzi del tandem Rinaldoni-Sampaolesi superano il Morrovalle in virtù dei sigilli di Filippetti (su cross di Castellani) e Maddaluno (tiro all’interno dell’area). La Promos divide la posta in palio lontano da casa contro il Recreativo, a reti bianche. Il Csi Recanati scivola in trasferta contro la Corva, Alko e Giuggiolini pareggiano a fine primo tempo ma non basta (3-2).

Nel girone C la Fabiani Matelica batte in trasferta il Maiolati United e vede sempre più vicino il traguardo della salvezza diretta: decisivo il quarto gol nelle ultime sei giornate di Bartilotta, su punizione, nel primo tempo. Il Victoria Strada espugna Monsano con un pensiero e una dedica speciale al presidente Feliano Pigliapoco: il guizzo di Latini (lanciato da Fortunato) e la doppietta di Gigli (servito da Mazzi e azione personale) firmano il tris.

Lal top 11 (3-4-3): Falaschini (Real Porto); Romagnoli (Real Telusiano), Staffolani (Atletico Macerata), Raponi (Aries Trodica); Vecchi (San Claudio), Bartilotta (Fabiani Matelica), Gagliardini (Amatori Appignano), L. Patrassi (Vigor Macerata); Ciucci (United Civitanova), Bugiolacchi (Monteluponese), Fiecconi (Montecassiano). All.: Battellini (Vis Gualdo).

Il personaggio della settimana: Giuseppe Bugiolacchi (Monteluponese). Nel turno precedente un gol e un assist, sabato scorso una tripletta decisiva che regala la salvezza matematica salvezza ai suoi. Ultime giornate complicate in casa biancorossa, forte della sua esperienza e delle quasi 44 primavere, si prende carico della squadra fino a portarla al traguardo e obiettivo stagionale.