RECANATI

Incontri d’Autore è il primo appuntamento della stagione 2023 degli eventi organizzati dal Centro mondiale della poesia e della cultura. E’ in programma sabato 13 maggio alle 18 all’Auditorium del Centro Mondiale della Poesia. I poeti Tiziano Broggiato e Loretto Rafanelli presenteranno le loro opere e dialogheranno con il professor Umberto Piersanti. Interventi musicali con Ernesto Quintero al violino.

«Tiziano Broggiato e Loretto Rafanelli – spiega Umberto Piersanti, presidente del Centro Mondiale della Poesia – hanno in comune una vena civile e narrativa, una poesia che non si limita mai ad uno scandaglio interiore. Loretto Rafanelli, la forte dimensione lirica si incontra con una tensione civile. Il poeta emiliano è molto attento alla sorte degli umili e dei diseredati, alle ingiustizie del mondo. In Tiziano Broggiato predomina un senso del viaggio e dello sguardo attento e riflessivo, su realtà, spazi e vicende diverse. Lo stile di Loretto Rafanelli è più diretto. Tiziano Broggiato privilegia la metafora. Sono due poeti legati alla vita, lontani da ogni virtuosismo letterario.

Rappresentano una generazione che è necessario mettere a fuoco e collocare nello spazio della poesia italiana contemporanea». Presenta Tiziana Bonifazi.

Ingresso libero dall’ex Convento di Santo Stefano in Piazzale Franco Foschi (già piazzale Santo Stefano) a Recanati.