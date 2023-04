SUL RING - L'appuntamento il 6 e 7 maggio organizzato dalla Canappa Boxing

Dopo diversi anni, era una calda sera d’estate 2014 nel suggestivo cortile di Palazzo Venieri, torna la “nobile arte” dal vivo. Teatro della riunione questa volta la palestra Patrizi di Recanati con date 6 e 7 maggio. Grazie alla “Canappa boxing” del presidente Emanuele Castellani si realizzerà una due giorni all’insegna dello spettacolo puro.

Gli incontri dedicati agli agonisti si disputeranno sabato dalle 16 alle 20 con il recanatese Lorenzo Zaccari sul ring, e domenica, valido per il campionato regionale amatori, con orari 10-13 e 15-19. Per Zaccari, talentuoso boxeur, un’altra importante vetrina dopo la brillante affermazione (ko alla prima ripresa) a Collemarino dello scorso 16 aprile alla riunione agonisti Iba. Un appuntamento che richiama appassionati e curiosi di pugilato che ormai da anni è rifiorito in città con la scuola del maestro Walter Palombini nella sede della palestra comunale di via Cesare Battisti.

Tanti piccoli e giovani atleti si stanno già facendo valere come David Palombini ed Ewan Ridolfi reduci dal successo nell’ultimo Criterium svoltosi a Collemarino e prima ancora a quello di Fermo ad inizio mese di aprile. I due insieme ad Albert Chernohuz hanno conquistato ancora un oro e due argento confrontandosi con le Fiamme Oro in un torneo disputato a Roma .Poi Mya Mazzani e Tommaso Nardi che sempre all’ultimo Criterium giovanile hanno colto entrambi il bronzo.