IL PROGRAMMA delle iniziative che si svolgeranno al polo bibliotecario “M. A. Bonacci, Brunamonti” a partire da domani

Il Comune di Recanati anche quest’anno aderisce alla campagna Il Maggio dei Libri, giunta alla sua XIII edizione su tutto il territorio nazionale, promossa dal Centro per il Libro e la Lettura e dal Ministero della Cultura. Il tema della campagna Se leggi sei forte!, è iniziato il 23 aprile, Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore e terminerà il 31 maggio.

«Il Maggio dei Libri è finalmente ritornato al polo bibliotecario “M. A. Bonacci, Brunamonti” – dichiara Rita Soccio assessora alle Culture che continua – Quest’anno per favorire e stimolare l’abitudine alla lettura abbiamo messo in campo un ricco programma di eventi, grazie ai tanti volontari che come noi considerano la lettura un elemento chiave della crescita personale, culturale e sociale di grandi e piccoli. Il sabato mattino è dedicato ai grandi con il Buongiorno Letterario coordinato da Carlo Orpianesi, un’occasione per conoscere nuovi autori, scambiare opinioni e riflessioni, e condividere la propria passione per la lettura. Per i più piccoli invece, ci saranno le volontarie di Nati per Leggere, le consuete letture animate insieme a genitori e nonni. Ma il Maggio dei Libri non si ferma qui. Nella mediateca si proietteranno film e cartoni per tutti i gusti, mentre in collaborazione con l’Istituto comprensivo “B. Gigli” ci sarà un incontro per informare i genitori sull’uso consapevole dello smartphone da parte dei ragazzi a cura del dottor Gabriele Garbuglia. Infine, per tutti gli appassionati di storia e letteratura, si terrà una conferenza a cura del professor Marco Moroni in collaborazione con le Acli Don Milani e la presentazione del libro di Svevo Ruggeri in collaborazione con la libreria La Casa di Carta. Insomma, non mancheranno occasioni per incontrarsi e condividere la passione per i libri e la lettura, un appuntamento imperdibile per crescere insieme alla nostra comunità».

In continuità con l’ultima edizione di Libriamoci, giornate di lettura nelle scuole, anche Il Maggio dei Libri celebra l’importanza della lettura come strumento di forza e consapevolezza, capace di rendere autenticamente liberi. La forza delle parole, I libri, quelli forti… e Forti con le rime sono i tre filoni che caratterizzano il tema comune alle due campagne, ciascuno dei tre pensato per ospitare molteplici generi letterari e offrire diversi punti di vista sul valore sociale dei libri. Il tema istituzionale di questa tredicesima edizione Se leggi sei forte!, è stato scelto perché chi legge è più al sicuro, più difeso e armato di idee, contro ingiustizie, sofferenze e ostacoli, sa come prendersi cura di sé stesso e reagire di fronte alle avversità.

• Venerdì 28 aprile alle 16:30; venerdì 12 e 26 maggio alle 16:30 in Mediateca Comunale: CineMedia – Film e cartoni animati. Per conoscere il programma completo delle proiezioni, contatta la Biblioteca. Posti limitati Prenotazione obbligatoria

• Giovedì 4 maggio alle 17:45 in Mediateca Comunale: “il coltello e lo smartphone: istruzioni per l’uso. Consigli pratici per genitori consapevoli”. Incontro con il dottor Gabriele Garbuglia. Evento in collaborazione con l’I.C. Gigli

• Sabato 6 maggio alle 10:30 in Biblioteca Comunale: “il Buongiorno Letterario” a cura di Carlo Orpianesi. Incontro mensile del nuovo gruppo di lettura della Biblioteca

• Giovedì 18 e 25 maggio alle 18 Mediateca Comunale: il professor Marco Moroni in “Geografie Adriatiche. Recanati e Venezia; Recanati e Ragusa (Dubrovnik)”. Conferenze in collaborazione con il Circolo Acli Don Milani

• Sabato 20 maggio alle 10:30 in Biblioteca Comunale: letture Nati per Leggere. Letture ad alta voce per famiglie con bambini da 0 a 6 anni

• Sabato 27 maggio alle 10:30 in Mediateca Comunale: presentazione del libro di Svevo Ruggieri “Il Palazzo delle ombre” edito da spirito libero. Evento in collaborazione con Letizia Properzi della libreria “La casa di carta”.

Per le scuole

Il tema a cui si ispira la tredicesima edizione de “Il maggio dei libri” è “Se leggi sei forte!” e le bibliotecarie hanno scelto il filone “La forza delle parole” (dedicato all’uso delle parole per spiegare e plasmare il mondo) per organizzare letture a tema e visite guidate per le scuole dell’infanzia e per analizzare l’albo – edito da Terre di Mezzo – “La grande fabbrica delle parole” con le scuole primarie, attraverso laboratori a tema suddivisi per fasce d’età.

Con i lavori creati dai bambini, verrà allestita una mostra per tutto il mese di giugno nei locali della Biblioteca, così che anche le famiglie e tutti gli utenti possano visionare il lavoro svolto.

I laboratori per le scuole si svolgeranno solo su prenotazione contattando direttamente la Biblioteca al numero: 0719740021.

Per rimanere sempre aggiornati potete seguire le pagine social (Facebook e Instagram) della Biblioteca!

Per maggiori informazioni: [email protected]

comune.recanati.mc.it/it/page/biblioteca-comunale-di-recanati

Tel. 071 974 0021.