RECANATI - Questa mattina Nazzareno Marconi ha celebrato il rito per il via ai lavori, termineranno ad ottobre

Questa mattina il vescovo Nazzareno Marconi ha benedetto l’apertura del cantiere di lavoro nella chiesa Cristo redentore di Recanati. Hanno partecipato alla cerimonia il segretario generale della diocesi, il co-direttore dell’ufficio liturgico, il parroco don David Malavè e il vice parroco don Samuele Sapio, insieme ai collaboratori parrocchiali e a una rappresentanza dei fedeli.

I lavori di manutenzione straordinaria del complesso parrocchiale consisteranno nel ripristino delle coperture soggette a infiltrazioni di acqua e, parzialmente, nel restyling degli interni. Progettati dall’architetto Stefano Striglio di Recanati col coordinamento dell’ufficio tecnico della diocesi di Macerata, saranno eseguiti dalla impresa edile Paolini Simone di Recanati.

I lavori sono finanziati per il 70% dal contributo economico della Conferenza episcopale italiana e per il 30% dal contributo economico della parrocchia Cristo Redentore di Recanati. La fine dei lavori è prevista per il mese di ottobre 2023.

La diocesi ringrazia «il soprintendente Archeologia belle arti e paesaggio per le province di Ascoli, Fermo e Macerata, l’architetto Giovanni Issini, per la vicinanza dimostrata e per la sua presenza all’avvio dei lavori».