Schianto frontale, 77enne a Torrette

RECANATI - L'incidente è avvenuto in via Addolorata. Soccorsi con l'eliambulanza

Scontro frontale a Recanati, un uomo trasportato all’ospedale di Torrette con l’eliambulanza. L’incidente è avvenuto intorno alle 10 di questa mattina in via Addolorata. Coinvolte due vetture, su di una di queste viaggiava un 77enne. L’uomo è stato soccorso dal 118. Gli operatori dell’emergenza hanno chiesto l’intervento dell’elicottero che ha trasportato il ferito all’ospedale di Torrette, ad Ancona, per gli accertamenti del caso. Non è in pericolo di vita. Sul posto per occuparsi dei rilievi dell’incidente è intervenuta la polizia locale di Recanati.