MACERATA - Dopo l'incontro con il viceministro Rixi, oggi in Consiglio provinciale è emerso che la gara per la progettazione, già finanziata, non può essere assegnata. L'affondo del dem Narciso Ricotta: «C'è il rischio che il ritardo possa far perdere i fondi. Si naviga al buio»

di Luca Patrassi (foto Fabio Falcioni)

A pensar male quanto accaduto sembra fatto apposta, ma così evidentemente non dovrebbe essere. Il tempo ieri di annunciare in Provincia l’impegno alla realizzazione della Val Potenza con presenti tutti gli amministratori e i politici della Lega, iniziando dal viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi, ed oggi in Consiglio provinciale, nella stessa aula, salta fuori che il bando per la progettazione, già finanziata, non può essere assegnato perché l’unica offerta è risultata irregolare.

L’episodio non è sfuggito al consigliere provinciale del Pd Narciso Ricotta che commenta: «Ieri mattina conferenza stampa con il viceministro e forze produttive per la Val Potenza. Oggi in consiglio provinciale la notizia che il bando per la progettazione, già finanziato, non verrà assegnato perché l’unica offerta pervenuta è risultata irregolare con il rischio che il ritardo possa far perdere i fondi. Il consigliere delegato Buldorini dice che ci sono tutti vicini, Regione e Governo, e che forse potrà farlo l’Anas. Dice anche che i fondi potrebbero essere trasferiti per progettare l’altra parte della Val Potenza (Villa Potenza – Castelraimondo). Ma per la progettazione di quel tratto c’è già un altro bando ed i relativi finanziamenti. Il Presidente dice che si può rifare un altro bando».

«Insomma – è la riflessione di Ricotta – si naviga al buio. Conferenze stampa tante ma progetti nessuno nonostante l’obiettivo annunciato ad inizio di mandato amministrativo e condiviso anche da noi. Buldorini dice addirittura che bisognerebbe rivalutare il tracciato per non interferire con le proprietà private rivedendo il Pai del fiume Potenza: quindi ritorniamo all’anno zero. Se la maggioranza non ha un’idea di tracciato che bando ha fatto? Il bando prevedeva che il progettista ipotizzasse un tracciato, ma ora la maggioranza vuole essa ipotizzare un percorso, allora il bando doveva indicarlo e incaricare il progettista di realizzarlo. Insomma la confusione è massima». Oggi in consiglio provinciale si è costituito il gruppo del Pd con capogruppo Narciso Ricotta e componente Graziano Bravi.