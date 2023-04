L'APPUNTAMENTO è per sabato e domenica, momento clou il giro turistico con arrivo a Loreto

E’ l’evento più atteso dai motociclisti perché segna il via ufficiale alla stagione turistica della nostra Regione sulle due ruote, ma è anche tanto atteso dai recanatesi che amano vedere la città invasa di persone, turisti e appassionati. Sabato e domenica torna il motoraduno nazionale “Città di Recanati” alla sua 39esima edizione. Una ricorrenza resa possibile dal Moto club Franco Uncini che festeggia anche i suoi 40 anni della fondazione 1983 – 2023 da sempre è cuore e motore della manifestazione, dal Comune e da tutti gli sponsor che credono e investono nell’evento.

Il programma sarà lo stesso degli scorsi anni: l’ evento si snoderà, appunto nel prossimo weekend nelle vie della città con ritrovo in piazza Giacomo Leopardi richiamando certamente migliaia di appassionati delle due ruote provenienti da ogni parte d’Italia. Momento clou del motoraduno sarà la partenza del giro turistico di domenica previsto alle 11,45 con apri pista il campione Franco Uncini in sella alla fiammante Suzuki GSXR 1000 dipinta con i colori di quando ha vinto il mondiale 1982 transitando per le vie della città per raggiungere il Santuario di Loreto per la benedizione del motociclista impartita da monsignor Fabio dal Cin. L’iscrizione al Motoraduno, del costo di 10 euro (comprensiva di colazione, omaggio e gadget del Motoraduno e biglietti omaggio per visitare i musei della città), sarà possibile nel primo pomeriggio di sabato dalle 15 e domenica 23 dalle 8,30 in piazza Giacomo Leopardi.